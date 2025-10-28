Trump busca anular la condena en el caso de Stormy Daniels con una apelación de 111 páginas

Publicado por Williams Perdomo 28 de octubre, 2025

Los abogados del presidente Donald Trump presentaron lo que calificaron como una apelación "poderosa" en el caso del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, en su contra sobre los pagos a la actriz porno Stormy Daniels.

El equipo legal del mandatario exige que se desestime el veredicto y que el "procesamiento con mayor carga política en la historia de nuestra nación" también se desestime por completo.

Se trata de una apelación de 111 páginas, según pudo conocer Fox News Digital que obtuvo el documento presentado en la División de Apelaciones de la Corte Suprema de Nueva York el lunes por la noche.

De acuerdo con la información el presidente está siendo representado en este caso por Robert J. Giuffra Jr. de Sullivan & Cromwell.

"El equipo legal del presidente Trump presentó una poderosa apelación en la caza de brujas de la fiscalía de Manhattan, mientras el mandatario continúa su lucha para poner fin a la guerra legal demócrata radical de una vez por todas", dijo un portavoz del equipo legal del presidente a Fox News Digital.

En ese sentido, el portavoz explicó que "la histórica decisión de la Corte Suprema sobre inmunidad, las Constituciones Federal y del Estado de Nueva York, y otros precedentes legales establecidos exigen que este engaño sin fundamento sea revocado y desestimado de inmediato".

La acusación contra el presidente

Los abogados indicaron que la acusación del fiscal de distrito de Nueva York contra el presidente se dio tras años de "investigación infructuosa sobre acusaciones infundadas de hace una década, y bajo una inmensa presión política para acusar penalmente al presidente Donald J. Trump".

"Presentó esos cargos en medio de unas polémicas elecciones presidenciales en las que el presidente Trump era el principal candidato republicano", señaló el equipo legal en el expediente.

"Al centrarse en una presunta conducta que nunca se ha considerado que violara ninguna ley de Nueva York, el fiscal del distrito inventó un supuesto delito grave acumulando delitos menores prescritos bajo una teoría legal enrevesada, que luego ocultó indebidamente hasta la conferencia de cargos", afirma el documento.

"El jurado recibió instrucciones incorrectas"

Los abogados de Trump siguieron sosteniendo que "el jurado recibió instrucciones incorrectas, lo que permitió una condena sin la unanimidad requerida tanto por la ley de Nueva York como por el debido proceso básico".

El equipo legal también señaló que el fiscal de distrito "no tenía pruebas de que el presidente Trump alguna vez tuvo la 'intención de defraudar' expresamente requerida por el estatuto de registros comerciales".

Por ello, los abogados afirman, que al no tener otra opción la oficina del fiscal "planteó la teoría errónea, erróneamente respaldada por el tribunal de primera instancia, de que la 'intención de defraudar' puede incluir la intención de interferir con reguladores gubernamentales no especificados, o la intención de engañar al público votante. Para empeorar las cosas, la oficina no demostró que el presidente Trump actuara con ninguna de esas intenciones en mente".