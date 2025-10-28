La Casa Blanca retiró la nominación de Joel Rayburn para un puesto clave en el Departamento de Estado

Publicado por Joaquín Núñez 27 de octubre, 2025

La Casa Blanca retiró la nominación de Joel Rayburn como secretario de Estado adjunto para asuntos de Oriente Próximo, puesto dentro de la órbita del Departamento de Estado. Durante su audiencia de confirmación, el diplomático fue cuestionado por su pasado en la primera Administración Trump, en la que sirvió como enviado especial de Estados Unidos para Siria.

Rayburn, graduado de la academia militar de West Point y con experiencia como oficial de artillería e inteligencia en el Ejército, había sido nominado por Donald Trump en febrero. En mayo, enfrentó una dura audiencia de confirmación en el Senado, donde Rand Paul (R-KY) y los demócratas le preguntaron si había estado involucrado en el ocultamiento del número real de tropas estadounidenses en Siria.

Ya a mediados de octubre, el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta avanzó su nominación, aunque sin recomendación. Esto ocurre cuando el nominado en cuestión no cuenta con los respaldos necesarios dentro del comité para una aprobación formal, pero el liderazgo decide no bloquearla por completo.

"Lo votamos la semana pasada sin ninguna recomendación", le dijo el senador Paul a Axios.

James Jeffrey, quien fue jefe de Rayburn, declaró en 2020 que su equipo "siempre estaba jugando con las trampas para no dejarle claro a nuestros líderes cuántas tropas teníamos allí".

Durante su audiencia de confirmación, Rayburn fue confrontado por estas declaraciones, las cuales describió como "inexactas". “Creo que fue un comentario muy desafortunado del embajador Jeffrey. Como funcionario del Departamento de Estado, no teníamos ninguna participación en informar al presidente sobre el número de tropas”, le dijo a Paul.

Una vez finalizada la audiencia, el senador de Kentucky se mostró preocupado por la integridad de Rayburn. "Su evasiva suscita serias preocupaciones. Necesitamos líderes que prioricen la transparencia y el principio de Estados Unidos primero, no más guerras interminables", escribió en X.

De acuerdo con un informe realizado por Newsweek y Wake Up To Politics, la Casa Blanca retiró cerca de 50 nominaciones desde enero.