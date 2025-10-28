El cierre del gobierno se prolonga y amenaza los salarios de trabajadores federales mientras se acerca la fecha límite de pagos

La fecha límite para evitar el cierre del Gobierno es el 20 de diciembre/ Alisson RobbertAFP

Publicado por Agustina Blanco 27 de octubre, 2025

El cierre del gobierno federal de Estados Unidos, que ya lleva cinco semanas, está afectando gravemente a los trabajadores federales, quienes enfrentan la pérdida de sus salarios.

Los controladores de tráfico aéreo se convertirán en los primeros en no recibir un cheque de pago completo, mientras se acerca la fecha límite para el pago militar el 31 de octubre.

Además, los fondos para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) podrían agotarse el 1 de noviembre.

El Senado planea votar nuevamente esta semana sobre un plan aprobado por la Cámara para reabrir el gobierno hasta el 21 de noviembre, pero las expectativas de éxito son bajas, ya que la resolución continua (CR) ha sido rechazada 12 veces.

La disputa central persiste: los demócratas, liderados por Chuck Schumer, exigen extender los subsidios a las primas de Obamacare antes de reabrir el gobierno, mientras que los republicanos, encabezados por John Thune, insisten en abordar este tema solo después de restablecer los fondos gubernamentales.

Los plazos críticos



Mientras tanto, los plazos críticos se acumulan. Un proyecto de ley del senador Ted Cruz para cubrir los salarios de los controladores aéreos está pendiente de votación, pero aún no ha sido presentado por Thune.

Por otro lado, el presidente Donald Trump redirigió fondos para cubrir los pagos militares a principios de mes, pero estos no alcanzarán para el próximo ciclo, pese a la donación de un privado.

Por su parte, el senador Ron Johnson propuso un proyecto para pagar a las tropas y trabajadores federales “exceptuados” (quienes trabajan sin salario durante el cierre), pero fue bloqueado por los demócratas, según reseña Fox News.

Una nueva versión, junto con el senador Chris Van Hollen, está en proceso, aunque enfrenta obstáculos similares.