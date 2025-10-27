Nueva York: Cuomo le descuenta diez puntos a Mamdami gracias a la salida de Adams

Publicado por Joaquín Núñez 27 de octubre, 2025

Andrew Cuomo aumentó considerablemente su intención de voto desde la salida de Eric Adams de la carrera en la Ciudad de Nueva York. De acuerdo con una encuesta publicada por Suffolk University, y a pocos días de la elección para alcalde en NYC, el exgobernador logró descontarle diez puntos porcentuales al progresista Zohran Mamdani en las últimas semanas. Sin embargo, el joven asambleísta sigue siendo el favorito para ganar el próximo martes 4 de noviembre.

Tras meses en los que insistió en que no bajaría su candidatura, Adams optó por dar un paso al costado el 28 de septiembre. Mediante un video pregrabado, reconoció que las dificultades en la recaudación de fondos lo habían dejado en una clara desventaja con respecto a sus rivales. Tiempo después, confirmó su respaldo a Cuomo.

"¿Estoy enfadado por no ser yo quien derrote a Zohran, el socialista y comunista? Por supuesto que lo estoy. Estamos luchando contra un charlatán", expresó en un acto de campaña que encabezó junto a Cuomo en Harlem.

Desde entonces, Cuomo logró descontarle diez puntos porcentuales a Mamdani, lo que lo ubica en una posición más competitiva. Así lo reflejó la última encuesta de Suffolk University, que mostró al socialista con un 44% contra el 34% del exgobernador.

Esto representa un fuerte crecimiento para Cuomo respecto a septiembre, cuando la misma encuesta midió a Cuomo veinte puntos por detrás de su principal rival.

El sondeo también mostró que el avance más significativo del exgobernador se dio entre los votantes hispanos, "donde ahora lidera por un punto, después de estar 30 puntos por detrás de Mamdani en septiembre". Además, pasó de perder entre los independientes por 18 puntos a estar encima por diez.

Sin embargo, para David Paleoglogos, director del Centro de Investigación Política de la Universidad de Suffolk, la salida de Adams todavía no es suficiente para que Cuomo tenga posibilidades concretas de derrotar a Mamdani en noviembre.

"Hay una persona en la ciudad de Nueva York cuyos votantes podrían tener un impacto desmesurado en el resultado. Esa persona no es el alcalde Eric Adams, el representante Hakeem Jeffries, el senador Chuck Schumer ni ningún multimillonario neoyorquino. Se trata del republicano Curtis Sliwa, cuyos votantes representan el 11% que impide a Cuomo ganar las elecciones", explicó.

Sliwa, de 71 años, está encabezando su segundo intento de llegar a la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York como republicano. El primero fue en 2021, cuando cayó en la elección general frente a Adams.

A pesar de la presión que ejercieron desde sectores republicanos para que Sliwa baje su candidatura, el fundador de la organización Guardian Angels confirmó en reiteradas ocasiones que su intención es competir contra Mamdani y Adams.