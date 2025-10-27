Biden reaparece tras su terapia contra el cáncer calificando el mandato de Trump como "días oscuros"

Publicado por Williams Perdomo 27 de octubre, 2025

El ex presidente Joe Biden reapareció para calificar el mandato del presidente Donald Trump como "días oscuros". Las declaraciones de Biden se dan en su primera aparición pública desde que completó una ronda de radioterapia para un tipo agresivo de cáncer de próstata.

Además, Biden pidió a los estadounidenses "volver a levantarse" y apoyar a los presentadores de programas de televisión nocturnos como que, a su juicio, "siguen arrojando luz sobre la libertad de expresión".

“Amigos, no puedo endulzar nada de esto. Son días oscuros”, dijo Biden en unas declaraciones reseñadas por AP.

En ese sentido, Biden aseguró que "desde su fundación, Estados Unidos ha sido un faro para la idea más poderosa jamás vista en el Gobierno en la historia del mundo", dijo Biden. "Esta idea es más fuerte que cualquier ejército. Somos más poderosos que cualquier dictador", agregó el demócrata.

Señaló que “los presentadores de programas nocturnos siguen arrojando luz sobre la libertad de expresión sabiendo que sus carreras están en juego". También expresó que el país "encontraría de nuevo su verdadera brújula":

"Resurgiría como siempre lo ha hecho: más fuerte, más sabio, más resiliente y más justo, siempre que mantengamos la fe".