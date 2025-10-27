La Corte Suprema concede tiempo extra para los argumentos en el caso de los aranceles

Publicado por Brett Rowland | The Center Square 27 de octubre, 2025

La Corte Suprema concederá algo de tiempo adicional para los argumentos orales en un caso que cuestiona la autoridad arancelaria del presidente Donald Trump, pero no dejará participar a los miembros de las tribus.

Los argumentos orales suelen durar 60 minutos, con 30 minutos para cada parte. En el caso de los aranceles, la Corte Suprema amplió ese tiempo a 80 minutos en la audiencia fijada para el 5 de noviembre.

Trump dijo que el caso es tan crucial que podría asistir personalmente.

Los grupos que impugnan la autoridad arancelaria de Trump en virtud de una ley de 1977 que no menciona los aranceles pidieron al alto tribunal que se repartieran 45 minutos. Sin embargo, no obtuvieron todo ese tiempo.

El alto tribunal concedió a un representante 20 minutos para hablar en nombre de los dos grupos de empresas privadas que han impugnado los aranceles. Los estados liderados por los demócratas, encabezados por Oregón, también dispondrán de 20 minutos.

El Gobierno dispondrá de 40 minutos para exponer sus argumentos.

Los miembros de la tribu Blackfeet Nation también habían pedido 15 minutos para los argumentos orales. La semana pasada, el alto tribunal denegó la solicitud de intervención de los miembros. El jueves, la Corte Suprema dijo que la tribu no podría dirigirse al tribunal.

La senadora estatal de Montana Susan Webber, el ganadero Jonathan St. Goddard, Rhonda y David Mountain Chief pidieron previamente al máximo tribunal del país que les permitiera intervenir en el caso porque los aranceles de Trump "gravan directamente el comercio transfronterizo de estos demandantes tribales, que operan pequeños negocios y ranchos familiares cerca de la frontera entre Estados Unidos y Canadá". La decisión de la Corte Suprema del jueves significa que no podrán participar, pero el caso tribal sigue pendiente en otra jurisdicción.

El caso pretende responder a dos preguntas. La primera pregunta es si la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional autoriza los aranceles de Trump. La segunda pregunta es si, en caso de que la IEEPA autorice los aranceles, el estatuto delega inconstitucionalmente la autoridad legislativa al presidente.

Trump utilizó la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia de 1977 para reordenar el comercio mundial y tratar de dar a las empresas estadounidenses una ventaja en el mercado mundial. En virtud de la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia, Trump impuso aranceles de importación de al menos 10% a cada nación que hace negocios con Estados Unidos.

Los impugnadores argumentan que el Congreso, y no el presidente, conserva la potestad tributaria. Trump dice que tiene la autoridad y que sus acuerdos en todo el mundo benefician a todos los estadounidenses.

En agosto, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal ratificó un fallo anterior de una corte inferior, pero dijo que los aranceles de Trump podrían seguir en vigor mientras la Administración apela ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

En la decisión de 7-4, la mayoría del Circuito Federal dijo que la autoridad arancelaria recae en el Congreso. Utilizó el mismo lenguaje: "No vemos ninguna autorización clara del Congreso en la IEEPA para aranceles de la magnitud de los aranceles recíprocos y los aranceles por tráfico. Interpretar que la frase 'regular [...] la importación' incluye la imposición de estos aranceles es 'un argumento muy débil sobre el que basar un poder tan amplio'".

La Corte Suprema accedió a considerar el desafío arancelario en un calendario acelerado. Una victoria de Trump consolidaría la nueva fuente de ingresos del Gobierno federal -los aranceles de importación más altos en casi un siglo- en su lugar, al menos por ahora.

Trump ha dicho que una pérdida podría ser catastrófica para la economía estadounidense.

El presidente ha hecho de los aranceles la pieza central de su agenda económica durante los primeros 10 meses de su segundo mandato.

Según un análisis de datos federales del Penn Wharton Budget Model, los nuevos aranceles del presidente recaudaron $80.300 millones en ingresos entre enero de 2025 y julio de 2025 antes de contabilizar las compensaciones de los impuestos sobre la renta y la nómina.

La Oficina Presupuestaria del Congreso estimó que los aranceles de Trump podrían generar $4 billones en ingresos durante la próxima década, pero elevarían los precios al consumo y reducirían el poder adquisitivo de las familias estadounidenses.

Trump ha dicho que quiere utilizar los aranceles para restaurar los empleos manufactureros perdidos en países con salarios más bajos, desplazar la carga fiscal de las familias estadounidenses y pagar la deuda nacional.

Un arancel es un impuesto sobre los bienes importados que paga el importador, no el productor. El importador paga el coste de los aranceles directamente al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, una agencia federal.

