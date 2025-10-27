Trump aterriza en Japón en su segunda escala de la gira asiática
El presidente Trump aterrizó este lunes en Tokio, Japón, en lo que representa la segunda parada de su gira por tres países asiáticos. La agenda continuará en Corea del Sur, donde participará en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping.
En Tokio, el líder republicano tendrá la oportunidad de reunirse con la primera ministra Sanae Takaichi, una conservadora acérrima y heredera política de Shinzo Abe, quien en vida fue un importante aliado de Trump.
Takaichi y Trump se reunirán por primera vez para discutir importantes compromisos en materia de defensa, así como acuerdos de inversión relacionados con tierras raras y cooperación tecnológica.
Asimismo, está previsto que el presidente haga una visita oficial de Estado al emperador Naruhito, con el objetivo de reforzar las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Una reunión con Lula
Donald Trump partió el lunes de Malasia hacia Japón después de reunirse la víspera con su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en la primera etapa de una gira asiática durante la cual el presidente estadounidense espera finalmente cerrar un acuerdo comercial crucial con China.
"Deberíamos llegar a acuerdos satisfactorios para nuestros dos países", aseguró Trump al presidente brasileño en la capital malasia, Kuala Lumpur. "Creo que acabaremos teniendo una muy buena relación", subrayó.
Política
El secretario del Tesoro anuncia acuerdos con China sobre las tierras raras y la compra de soja
Diane Hernández
Durante su encuentro, Lula urgió a su par estadounidense a levantar los aranceles de 50% que su país impuso sobre los productos brasileños, declaró el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira.
"El presidente Trump declaró que daría instrucciones a su equipo para iniciar hoy mismo una negociación, porque espera que esto se resuelva muy rápidamente", afirmó Vieira.
El canciller indicó además que Lula pidió al presidente suspender la aplicación de la ley Magnitsky contra el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, su esposa y otros brasileños.
Dicha ley permite al Gobierno estadounidense sancionar a individuos que considera vinculados a violaciones de derechos humanos o corrupción. En este caso, las sanciones fueron impuestas tras la condena a 27 años de prisión del expresidente conservador Jair Bolsonaro.
Camboya y Tailandia firman un acuerdo de tregua
El documento fue firmado por los primeros ministros Anutin Charnvirakul, de Tailandia, y Hun Manet, de Camboya, junto a Trump y el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, tras un sangriento enfrentamiento fronterizo reciente.
El acuerdo contempla también la liberación de 18 prisioneros de guerra camboyanos, según un comunicado del Gobierno de Camboya.
Los dos vecinos asiáticos acordaron una tregua inicial a finales de julio, y desde entonces han intercambiado acusaciones de haberla violado.
En el vuelo a Malasia, Trump se atribuyó el acuerdo de tregua, y el domingo durante la firma lo calificó como un "paso monumental" entre los dos países del sudeste asiático.