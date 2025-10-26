JD Vance arremete contra Mamdani por insinuar que su tía fue la verdadera víctima del 11-S por la “islamofobia”

El vicepresidente de los Estados Unidos JD Vance en el sur de Israel AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 26 de octubre, 2025

El vicepresidente JD Vance criticó duramente al candidato socialista a la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, por sus comentarios sobre “islamofobia” en Estados Unidos tras los atentados terroristas del 11 de Septiembre de 2001.

“Según Zohran, la verdadera víctima del 11-S fue su tía, que recibió (supuestamente) miradas feas”, escribió el vicepresidente Vance en ‘X’, respondiendo a un video donde el demócrata recordaba a su difunta tía, quien, según sus palabras, dejó de usar el metro porque se sentía insegura al llevar hiyab.

According to Zohran the real victim of 9/11 was his auntie who got some (allegedly) bad looks https://t.co/UGeKANSAH2 — JD Vance (@JDVance) October 25, 2025

Las declaraciones del candidato Mamdani desataron una ola de críticas, luego de que el exgobernador de Nueva York y candidato a la Alcaldía Andrew Cuomo y el presentador Sid Rosenberg ironizaran días antes sobre el candidato: “Dios no lo permita, otro 11-S. ¿Te imaginas a Mamdani en el cargo?”, dijo Cuomo. “Yo sí, estaría celebrando”, respondió el presentador, entre risas.

Mamdani calificó dichos comentarios de “repugnantes”, mientras la gobernadora demócrata Kathy Hochul lo respaldó y advirtió que “el discurso de odio y la islamofobia están por debajo de Nueva York”.

Hasta el momento, a pesar de las preocupaciones por sus ideas de corte socialista y algunas propuestas que muchos consideran inviables, Mamdani sigue siendo el gran favorito para ganar las próximas elecciones por la Alcaldía de Nueva York, con Cuomo intentando recortar distancia en tiempo récord.