Trump comienza su gira por Asia con una reunión clave con Xi Jinping en la agenda

Publicado por Diane Hernández 26 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump inició este domingo una gira diplomática por Asia con una agenda marcada por negociaciones comerciales clave con China y esfuerzos de mediación en conflictos regionales. Su primera escala es Malasia, donde participa en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

La visita coincide con el cierre de dos días de conversaciones entre negociadores comerciales de EEUU y China en Kuala Lumpur. Los encuentros buscan desbloquear la guerra arancelaria que enfrenta a las dos mayores economías del mundo. Estas discusiones son el preámbulo para la reunión prevista entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, que se llevará a cabo el jueves en Corea del Sur.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, describió las conversaciones con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, como "constructivas" y orientadas a establecer condiciones favorables para la reunión entre ambos líderes. Un acuerdo entre Washington y Pekín podría evitar la entrada en vigor de nuevos aranceles estadounidenses del 100%, previstos para el 1 de noviembre.

Acuerdo de alto el fuego entre Camboya y Tailandia Recién aterrizado en Malasia, Trump copatrocinó un alto el fuego entre Camboya y Tailandia tras meses de enfrentamientos violentos en su frontera común. El acuerdo fue firmado en el marco de la ASEAN y calificado por el mandatario como "un paso monumental" hacia la estabilidad regional.

​El memorando fue firmado por los primeros ministros Anutin Charnvirakul, de Tailandia, y Hun Manet, de Camboya, junto al mandatario estadounidense y el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, tras un sangriento enfrentamiento fronterizo reciente.



El acuerdo contempla también la liberación de 18 prisioneros de guerra camboyanos, según un comunicado del gobierno de Camboya.

Agenda bilateral y tensiones comerciales con Brasil, que llegan hasta Asia

Durante su estancia en Kuala Lumpur, Trump podría sostener un encuentro bilateral con el presidente izquierdista brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, aunque la reunión no está confirmada en la agenda oficial. La relación entre ambos países atraviesa tensiones debido a aranceles punitivos del 50% impuestos por Washington tras el juicio por supuesto golpismo contra Jair Bolsonaro, aliado político de Trump.

Lula ha señalado que tiene interés en persuadir a Trump de que esas medidas fueron "un error".

"Mientras otros apuestan por la rivalidad y la competencia, nosotros escogemos la alianza y la cooperación", declaró Lula en la cumbre de la ASEAN, en una aparente referencia a los aranceles de EEUU.

Japón y Corea del Sur, próximas paradas

El lunes, Trump viajará a Tokio para reunirse con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien ha expresado su intención de fortalecer la alianza de seguridad Japón–Estados Unidos.

Posteriormente, el presidente se trasladará a Seúl, donde participará en la cumbre de la APEC y sostendrá una reunión con el presidente surcoreano Lee Jae Myung.

El encuentro con Xi Jinping el jueves será el momento más esperado de la gira, la primera reunión entre ambos desde que Trump regresó al poder en enero.