Kamala Harris insinúa una nueva candidatura presidencial para 2028

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 25 de octubre, 2025

Tras pasar meses en el ostracismo político, la exvicepresidenta Kamala Harris reapareció y dejó abierta la posibilidad de volver a competir por la Casa Blanca.

En una entrevista con la BBC, Harris afirmó que su carrera política “no ha terminado” y está lista para volver a un nuevo comienzo.

“He vivido toda mi vida como un servicio, y lo llevo en los huesos”, dijo la demócrata, quien ofreció su señal más clara hasta la fecha de que considera una tercera candidatura presidencial tras caer ante el presidente Donald Trump en 2024.

Durante su aparición en el programa británico Sunday with Laura Kuenssberg, Harris afirmó que confía en que algún día una mujer llegue a la Casa Blanca y añadió que “posiblemente” podría ser ella. Las palabras de Harris se producen en medio de un notorio vacío de liderazgo del Partido Demócrata, que aún no tiene un perfil claro de candidato para el 2028.

La entrevista con la BBC formó parte de una gira mediática para promover el libro que publicó el mes pasado, donde relata su intensa campaña de 107 días por la Casa Blanca.

Aunque aclaró que aún no ha tomado una decisión sobre las elecciones del 2028, Harris descartó que las encuestas actuales —que la ubican claramente por detrás de otros posibles aspirantes demócratas— definan su futuro político.

“Si hiciera caso a las encuestas, no habría postulado a mi primer cargo, ni a mi segundo —y ciertamente no estaría sentada aquí”, dijo.

La exvicepresidenta, por ahora, ha mantenido una postura cautelosa frente al Gobierno del presidente Donald Trump, evitando confrontaciones directas y rechazando competir por la gobernación de California. En cambio, ha elegido con cuidado los momentos para pronunciarse, como cuando advirtió que sus temores de 2024 sobre un “gobierno autoritario” se han, según percepción, materializado.

Harris también criticó a empresas, universidades y medios de comunicación que, según ella, han cedido a las presiones de la Administración Trump, citando la suspensión de Jimmy Kimmel en ABC tras sus comentarios por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.