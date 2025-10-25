Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 25 de octubre, 2025

Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, apoyó a Zohran Mamdani para la Alcaldía de Nueva York tras meses sin volcarse a su candidatura, informó el viernes The New York Times.

Habitualmente crítico de los Socialistas Demócratas de América, a los que pertenece Mamdani, Jeffries dijo a The Times en un comunicado que "respecto a ciertos principios" tiene "áreas de desacuerdo" con el candidato a alcalde, pero que había ganado una "elección libre y justa" en las primarias demócratas.

Jeffries también dijo que el partido necesita unirse contra la amenaza "existencial" que, según él, supone el presidente Donald Trump.

"Zohran Mamdani se ha centrado implacablemente en abordar la crisis de asequibilidad y se ha comprometido explícitamente a ser un alcalde para todos los neoyorquinos, incluidos aquellos que no apoyan su candidatura", declaró el congresista demócrata.

El apoyo escrito del legislador a Mamdani se produjo un día antes de que comience la votación anticipada en la ciudad de Nueva York.

La decisión de varios demócratas antes indecisos de respaldar a Mamdani parece obedecer a al aparente cambio en algunas de sus posturas izquierdistas. Por ejemplo, su promesa de que se disculparía por haber calificado de racista al Departamento de Policía de Nueva York y que desaconsejaría el uso de la frase "globalizar la intifada", según The Times.

"El asambleísta Mamdani ha prometido centrarse en mantener a salvo a todos los neoyorquinos, incluida la comunidad judía que se ha enfrentado a un sorprendente aumento de incidentes antisemitas, así como a los barrios negros y latinos que vienen luchando durante años contra la mortífera violencia armada", declaró Jeffries.

Mamdani es actualmente el favorito en la carrera por la alcaldía de Nueva York frente al candidato republicano Curtis Sliwa y el ex gobernador Andrew Cuomo. Cuomo se presenta como independiente tras perder las primarias demócratas frente a Mamdani.

Durante un debate sobre la alcaldía celebrado el miércoles por la noche, Cuomo dijo que Mamdani "aviva las llamas del odio contra el pueblo judío".

Mamdani ha acusado al Estado judío de "genocidio" y ha dicho que haría detener al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, si el premier viene a la ciudad de Nueva York.

© JNS