Trump ordena el despliegue de su portaviones más importante para aumentar la presión contra el régimen de Venezuela

Publicado por Víctor Mendoza 24 de octubre, 2025

El Pentágono confirmó este viernes el envió de un portaviones y su flotilla de barcos correspondiente para luchar contra el narcotráfico en el Caribe, lo que significa un fuerte aumento de la presencia militar en la región.

El despliegue del grupo de ataque del portaviones USS Gerald R. Ford se produce "en apoyo a la directiva del presidente de desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCOs) y contrarrestar el narcoterrorismo en defensa de la patria", anunció el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en X.

El Departamento de Guerra anunció que el portaviones USS Gerald R. Ford y su Carrier Strike Group, formado por los destructores de misiles guiados Arleigh Burke-Class; USS Mahan (DDG-72), USS Winston S. Churchill (DDG-81), y USS Bainbridge (DDG-96), han sido redirigidos desde el mar Mediterráneo a la zona de responsabilidad del Comando Sur (SOUTHCOM) cerca de Venezuela.

El Ford se unirá al Grupo Anfibio Preparado (ARG) Iwo Jima y a otros medios aéreos y navales ya desplegados en el sur del Caribe y Puerto Rico.