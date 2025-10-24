Letitia James se declara no culpable de fraude y declaración falsa
La fiscal general de Nueva York rechazado las acusaciones, asegurando que era víctima de una persecución política promovida desde la Casa Blanca.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, se declaró no culpable en un caso por fraude bancario ante un tribunal federal en Norfolk, Virginia. Un gran jurado acusó formalmente a la demócrata de un cargo por delito bancario y otro por declaraciones falsas a una institución financiera.
En concreto, James se encuentra acusada de declarar falsamente una segunda residencia en Virginia, obteniendo así condiciones de préstamo favorable. En vez de residir allí, sin embargo, habría alquilado la vivienda a una familia.
La fiscal aseguró que las acusaciones carecían de fundamento, afirmando que eran una persecución política ordenada por Donald Trump. De lo mismo la acusó Trump, a quien James llevó a la corte por civil en 2022. El presidente se encuentra apelando la sentencia de aquel caso, que lo encontró culpable de fraude.
