Trump no desplegará tropas federales en San Francisco luego de que el alcalde le pidiera una "oportunidad"

Publicado por Carlos Dominguez 23 de octubre, 2025

El presidente Trump canceló el despliegue previsto de tropas federales en San Francisco para el sábado, tras conversar con el alcalde Daniel Lurie y recibir llamados de asociados que le instaron a dar más tiempo a la ciudad.

Trump anunció este jueves en Truth Social que el Gobierno federal estaba preparando una “oleada” en San Francisco, pero decidió pausar esos planes tras mantener conversaciones con amigos que le aseguraron que el alcalde de la ciudad había logrado “progresos considerables” en la lucha contra el crimen, por lo que aceptó permitir que continuaran los esfuerzos locales.

El presidente también aseguró en la red social que había hablado con Lurie el miércoles por la noche, y que este le pidió “una oportunidad para darle la vuelta a la situación”.

"Es un proceso más fácil si lo hacemos nosotros, más rápido, más fuerte y más seguro, pero veamos cómo lo hace usted", le respondió Trump al alcalde de San Francisco.

Con esto, el líder republicano afirmó que el Gobierno federal no intervendría en San Francisco durante el fin de semana. Asimismo, aseguró que personalidades como Jensen Huang y Marc Benioff lo han llamado para decirle que “el futuro de San Francisco es prometedor” y que desean darle una “oportunidad” a Daniel Lurie.

San Francisco "en auge"

Por su parte, el alcalde de San Francisco confirmó el jueves en X que había hablado con el presidente Trump.

"Le dije lo mismo que les digo a nuestros residentes: San Francisco está en auge. Los visitantes están regresando, los edificios se alquilan y se compran, y los trabajadores vuelven a la oficina", escribió Lurie.

"Tenemos trabajo por hacer, y nos gustaría seguir colaborando con el FBI, la DEA, la ATF y la Fiscalía para sacar las drogas y a los traficantes de nuestras calles, pero tener al Ejército y a las fuerzas de inmigración militarizadas en nuestra ciudad dificultará nuestra recuperación", añadió.