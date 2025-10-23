La Administración Trump publica la lista de donantes para el salón de baile de la Casa Blanca

Publicado por Carlos Dominguez 23 de octubre, 2025

La Administración Trump reveló este jueves una lista de 37 donantes privados —entre ellos grandes empresas y personas de alto perfil— que financian la ampliación del salón de baile de la Casa Blanca.

El presidente ha declarado que el espacio es necesario para tener cenas de Estado más grandes y otros eventos que actualmente se llevan a cabo en carpas. El nuevo salón, de más de 8.000 metros cuadrados, tendrá una capacidad para 1.000 personas.

Trump ha insistido en que el proyecto no será financiado con dinero de los contribuyentes, sino con fondos privados de "generosos patriotas y magníficas empresas".

El miércoles, el presidente situó el costo de la renovación en $300 millones, aumentándolo desde los $200 millones citados por la Casa Blanca hace unos días.

"Este va a ser probablemente el mejor salón de baile jamás construido - y lo estamos haciendo sin coste para el país... para hacerlo correctamente, tuvimos que derribar la estructura existente", dijo el presidente a los periodistas el miércoles, mientras se reunía con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la Casa Blanca.

¿Quiénes financian el proyecto?

La lista de empresas y particulares que, según la Casa Blanca, han contribuido con los gastos del salón de baile es la siguiente: Altria Group, Amazon, Apple, Booz Allen Hamilton, Caterpillar, Coinbase, Comcast Corporation, J. Pepe and Emilia Fanjul, Hard Rock International, Google, HP, Lockheed Martin, Meta Platforms, Micron Technology, Microsoft NextEra Energy, Palantir Technologies, Ripple, Reynolds American, T-Mobile, Tether America, Union Pacific Railroad, Adelson Family Foundation, Stefan E. Brodie, Betty Wold Johnson Foundation, Charles and Marissa Cascarilla, Edward and Shari Glazer, Harold Hamm, Benjamin Leon Jr.,The Lutnick Family, The Laura & Isaac Perlmutter Foundation, Stephen A. Schwarzman, Konstantin Sokolov, Kelly Loeffler and Jeff Sprecher, Paolo Tiramani, Cameron Winklevoss y Tyler Winklevoss.

"El presidente ha sido increíblemente transparente"

El rediseño ha suscitado dudas por lo que sus críticos han denunciado como una falta de transparencia y se han quejado de que no hubo aviso previo ni consultas.

"El Presidente ha sido increíblemente transparente en lo que se refiere a este proyecto de salón de baile... Cuando se presentó este plan, y cuando se completaron estos renders, el Presidente me pidió que viniera aquí y los compartiera con todos ustedes", afirmó la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, el jueves durante una rueda de prensa.