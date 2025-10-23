JD Vance visitó la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén y otros sitios sagrados

Publicado por Williams Perdomo 23 de octubre, 2025

El vicepresidente JD Vance visitó la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, Israel, con el propósito de rendir homenaje al sitio que, según la tradición católica, marca el lugar donde Jesucristo fue sepultado tras su crucifixión.

“Qué gran bendición haber visitado el lugar de la muerte y resurrección de Cristo. Estoy inmensamente agradecido a los sacerdotes griegos, armenios y católicos que cuidan este lugar tan sagrado”, escribió Vance en su cuenta de X.

JD Vance visita la Iglesia del Santo SepulcroAFP.

En ese sentido, el republicano también agradeció “a los monjes franciscanos que celebraron una misa privada para mi familia y muchos estadounidenses que trabajan por la paz”.

“Son un gran orgullo para la fe cristiana y tuvieron la amabilidad de dedicarnos tiempo en un momento muy especial (...) que el Príncipe de la Paz tenga misericordia de nosotros y bendiga nuestros esfuerzos por la paz”, resaltó el vicepresidente.

La visita de Vance se dio un día después de que se reuniera con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en su oficina de Jerusalén.

Según informó la Oficina del Primer Ministro, Vance y su esposa, la segunda dama Usha Vance, fueron recibidos por Netanyahu y su esposa, Sara.