Encuesta: la mayoría de los estadounidenses está a favor de la identificación de votantes, pero divididos sobre la prohibición del voto por correo

Publicado por Thérèse Boudreaux | The Center Square 23 de octubre, 2025

Los planes del presidente Donald Trump para "restaurar la integridad electoral" y evitar el fraude electoral incluyen prohibir el voto por correo y exigir que los votantes presenten una identificación en las urnas.

La mayoría de los estadounidenses apoya el requisito del voter ID pero están divididos sobre la prohibición del voto por correo, según una nueva encuesta.

La encuesta Center Square Voters' Voice, realizada por Noble Predictive Insights, encuestó a 2.565 votantes registrados del 2 al 6 de octubre de 2025.

La muestra de la encuesta incluyó a 978 republicanos, 948 demócratas y 639 independientes, de los cuales 262 no se inclinan por ninguno de los partidos mayoritarios. La encuesta ponderó a cada partido de forma independiente.

La propuesta de Trump de prohibir el voto por correo a nivel nacional -algo que no podría hacer vía orden ejecutiva, pero que podría presionar a algunos estados para que lo implementen- recibe el apoyo del 47% de los estadounidenses a nivel nacional, mientras que el 48% se opone.

Existe una marcada división por sexos: el 54% de los hombres apoya la idea, frente al 41% de las mujeres. También existe una división racial: el 55% de los votantes blancos está a favor, frente al 31% de los votantes hispanos o latinos y sólo el 29% de los votantes negros.

La encuesta también reveló que los niveles de apoyo crecen a medida que aumentan los ingresos y los niveles de educación.

Generacionalmente, los votantes más jóvenes y los mayores de 65 años son los que más se oponen a la idea, con sólo un 41% y un 42% de apoyo, respectivamente. Los miembros de la Generación X tienen opiniones similares, dando a la propuesta un 45% de aprobación. Por el contrario, el 58% de la generación Millenial (de 30 a 44 años) está a favor de prohibir el voto por correo.

Como era de esperar, las cifras favorables se ven reforzadas sobre todo por los republicanos, con un 77% a favor de prohibir el voto por correo. Sólo el 20% de los demócratas y el 41% de los independientes lo apoyan.

El director general de Noble Predictive Insights, Mike Noble, teorizó que el escepticismo de los demócratas "puede deberse a preocupaciones sobre las leyes electorales, desinformación o malestar".

Exigir a los votantes que presenten un documento de identidad en las urnas es una propuesta mucho más popular, con un 71% de todos los votantes encuestados apoyándola y sólo un 23% oponiéndose.

Una abrumadora mayoría de republicanos - 92% - está a favor de la idea. Casi el 60% de los independientes también está a favor, mientras que los demócratas muestran menos apoyo, 49%.

Persiste la división por sexos, aunque la mayoría de los votantes de ambos bandos están a favor de la idea: 75% de los hombres y 67% de las mujeres. Por razas, los votantes blancos apoyan firmemente la idea con un 78%, mientras que casi el 60% de los votantes hispanos o latinos están a favor y la mitad de los votantes negros la apoyan.

Los votantes de la Generación Z son significativamente menos propensos a apoyarla que sus homólogos de más edad, dando a la propuesta un 53% de aprobación, frente al 73% de los Millennials, el 70% de los Gen Xers, y el 77% de los votantes de 65 años o más.

Al igual que con la propuesta de prohibir el voto por correo, el apoyo a la exigencia de un documento de identidad aumenta a medida que aumentan los ingresos y el nivel educativo de los votantes.

La encuesta tiene un margen de error del 2%.

© Just The News