Trump advierte a Schumer de que no habrá negociaciones hasta que el Gobierno reabra tras el último "no" de los demócratas en el Senado

Publicado por Israel Duro 23 de octubre, 2025

El segundo cierre de Gobierno más largo de la historia sigue adelante, y no tiene visos de que vaya a acabar pronto. Donald Trump advirtió a los líderes demócratas de que "no habrá negociaciones" hasta que termine el shutdown después de que los senadores del Partido Azul tumbaran por decimosegunda vez una propuesta republicana que permitiría al Ejecutivo volver a pagar a trabajadores federales y servicios.

A pesar de la propuesta de Chuck Schumer para negociar con el presidente, los demócratas no mostraron ningún interés por la propuesta conservadora. De hecho, el eterno discurso filibustero del senador demócrata Jeff Merkley sostuvo muchas de las proclamas de los radicales de No Kings.

Un filibustero de casi 24 horas con las proclamas de 'No Kings'

Merkley, que comenzó a hablar a las 6.23 pm (horario del Este) y terminó a las 5.00 pm del miércoles, acusó a Trump de autoritarismo y denunció la "extralimitación" de la Administración federal en inmigración, su falta de respeto a la separación de poderes, entre otras cosas.

También tuvo palabras para la línea roja que se ha convertido en un muro infranqueable para el acuerdo: el Obamacare. Según el senador "Los republicanos han cerrado el Gobierno para continuar con la estrategia de recortar la atención sanitaria de los estadounidenses", obviando la clave: los demócratas quieren extender las coberturas a inmigrantes ilegales.

La votación, retrasada hasta última hora del miércoles tras el filibustero de Merkley, volvió a dejar un saldo de 54 síes y 46 noes, insuficientes para los 60 necesarios para seguir adelante con la iniciativa conservadora.

Trump: los demócratas "quieren conseguir algo de lo que perdimos" con la BBB

Por su parte, Donald Trump rechazó de plano la propuesta de Schumer de "sentarse a negociar", emplazando a los demócratas a una cita "cuando reabra el Gobierno".

"Lo que hacen es decir que perdieron la negociación. Y cuando conseguimos la Gran, Maravillosa Ley, perdieron la negociación. Ahora dicen: 'Bueno, queremos conseguir algunas de las cosas que perdimos'. Pero el problema es que las cosas que perdieron son muy malas para nuestro país".

Posteriormente, en conversaciones con Fox News, un alto cargo de la Casa Blanca secundó lo dicho por Trump: "No mantendremos conversaciones políticas mientras los demócratas mantengan como rehén al pueblo estadounidense. Reabran el Gobierno".