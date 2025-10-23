Trump confirma inminentes bombardeos contra los cárteles en suelo extranjero y le notificará al Congreso: “Algo muy serio va a pasar”

Una imagen de archivo de uno de los ataques en el mar Caribe contra embarcaciones de droga AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 22 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump confirmó este miércoles ante la prensa que el Ejército estadounidense está preparando ataques aéreos en territorio extranjero contra cárteles de la droga y que informará al Congreso antes de ampliar la campaña militar contra el narcoterrorismo a tierra firme. “Algo muy serio va a pasar”, advirtió el mandatario, al señalar que “los golpearemos con contundencia cuando entren por tierra”.

La declaración de Trump se produce en medio de una clara intensificación del despliegue militar estadounidense en el Caribe y la cuenca del Pacífico. En las últimas semanas, el Ejército ha desplegado unidades navales, aéreas y fuerzas especiales para interceptar lanchas rápidas y ha autorizado ataques contra embarcaciones sospechosas, movimientos que la Casa Blanca describe como parte de una campaña contra el “narcoterrorismo”. La mayoría de los ataques han ocurrido frente a las costas venezolanas, dejando ya más de 30 muertos y unas ocho embarcaciones hundidas, incluyendo un submarino que, según el Gobierno federal, transportaba droga.

“Los conocemos. Conocemos a la gente que está entrando. Conocemos las embarcaciones. Conocemos todo lo demás. Tenemos permiso para hacerlo, es en aguas internacionales. Si no lo hacemos, vamos a perder a cientos de miles de personas. Ahora entrarán un poco más por tierra porque ya no entran por barco. No hay barcos en el agua”, dijo Trump, haciendo referencia a que el tráfico ilegal de estupefacientes vía marítima se está reduciendo por los ataques de precisión de EEUU contra las embarcaciones.

“Y los golpearemos con contundencia cuando entren por tierra. Y eso aún no lo han experimentado. Pero ahora estamos totalmente preparados para hacerlo. Probablemente volveremos al Congreso y explicaremos exactamente lo que estamos haciendo cuando pasemos a operar en tierra. No tenemos que hacerlo. Pero creo (…) que me gustaría hacerlo”, añadió el mandatario.

Mientras el despliegue militar aumenta, Estados Unidos ha ampliado sus herramientas de presión política y penal contra los cárteles de la droga y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. En agosto, el Departamento de Estado anunció el aumento a $50,000,000 de la recompensa por información que conduzca al arresto y condena del dictador, acusado por narcotráfico en el Distrito Sur de Nueva York. Asimismo, organismos estadounidenses han sancionado y designado como grupos terroristas a grupos y redes vinculadas al régimen de Maduro, entre ellas el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua.

El presidente Trump también ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, una decisión que amplifica la tensión bilateral entre Washington y Caracas y que, según expertos, podría allanar el terreno para acciones letales en territorio venezolano si la Administración considera que existen objetivos vinculados al tráfico de drogas.

La escalada también generó enfrentamientos en la región. Colombia, a través del presidente Gustavo Petro, cuestionó los últimos ataques contra embarcaciones de droga. En respuesta a Petro, el presidente Trump anunció el recorte de ayuda militar a Colombia, reduciendo la asistencia de más de $700.000.000 a unos $230.000.000, y calificando al mandatario colombiano como un “capo” de la droga.

Analistas y expertos consultados advierten que la combinación de operaciones navales, acciones encubiertas y sanciones busca presionar hasta debilitar redes criminales y a actores estatales que las protejan, incluyendo al dictador venezolano.