EEUU sanciona severamente a Rosneft y Lukoil, principales petroleras rusas, para presionar a Putin por un alto al fuego con Ucrania

Publicado por Sabrina Martin 22 de octubre, 2025

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles un nuevo paquete de sanciones dirigido al corazón del sector energético ruso, al señalar la falta de compromiso del Kremlin con un proceso de paz que ponga fin a la guerra en Ucrania. Las medidas alcanzan a las dos principales compañías petroleras del país, Rosneft Oil Company (Rosneft) y Lukoil OAO (Lukoil), junto con decenas de sus filiales, bloqueando sus activos bajo jurisdicción estadounidense y restringiendo cualquier transacción con ciudadanos o empresas de EEUU.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el objetivo de las sanciones es “detener la matanza” y forzar un alto el fuego inmediato. “Ante la negativa del presidente Putin a poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro está sancionando a las dos mayores compañías petroleras rusas que financian la maquinaria bélica del Kremlin”, dijo Bessent en un comunicado, al tiempo que instó a los aliados de Washington a sumarse a las medidas y respaldar los esfuerzos del presidente Donald Trump para poner fin al conflicto.

Empresas y filiales sancionadas Las designaciones, emitidas conforme a la Orden Ejecutiva 14024, afectan directamente a Rosneft y Lukoil por operar en el sector energético de la economía rusa. Asimismo, se incluyen 34 subsidiarias dedicadas a la extracción, refinación y transporte de petróleo y gas, entre ellas Bashneft Dobycha, Vankorneft, RN Tuapse Oil Refinery, Lukoil Perm y Lukoil West Siberia.

El Tesoro precisó que cualquier entidad controlada en un 50 % o más por las compañías sancionadas queda automáticamente sujeta a las mismas restricciones, incluso si no aparece mencionada individualmente.

Alcance legal y consecuencias

El comunicado establece que todos los bienes e intereses en bienes de las entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos, o bajo control de ciudadanos estadounidenses, quedan bloqueados y deben reportarse a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Se prohíbe cualquier transacción con estas compañías salvo que exista una licencia específica emitida por dicha oficina.

Las instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones significativas con las empresas sancionadas también podrían enfrentar sanciones secundarias o restricciones en el sistema bancario estadounidense. La OFAC recordó que el incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en sanciones civiles o penales, aplicables incluso bajo responsabilidad objetiva.

Además, las personas incluidas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) podrían estar sujetas a restricciones de exportación adicionales impuestas por el Departamento de Comercio. El Tesoro subrayó que mantiene un proceso legal para revisar y, en su caso, retirar entidades de la lista conforme a la ley.

“El Tesoro está dispuesto a tomar más medidas, si es necesario, para apoyar los esfuerzos del presidente Trump por poner fin a otra guerra”, concluye el comunicado.