Graham Platner: el candidato demócrata que generó escándalo por su tatuaje con simbología nazi y sus publicaciones violentas

Publicado por Santiago Ospital 22 de octubre, 2025

El candidato demócrata al Senado Graham Platner intentó nuevamente zanjar la controversia por su tatuaje que asemeja un símbolo nazi, asegurando este miércoles que lo había cubierto con otra imagen.

Su campaña primero dijo que se removería la imagen, que aparenta ser un símbolo de la Schutzstaffel (SS), grupo paramilitar del nazismo a cargo de persecuciones internas y campos de concentración. Sin embargo, Platner sostuvo que en su área rural en Maine, al que aspira a representar, remover el tatuaje iba a "llevar un tiempo" .

Por lo que optó por la vía más rápida de taparlo: "Quería quitarme esto del cuerpo", sostuvo en conversación con AP. El tatuaje se conoció en los últimos días con la difusión de un video del novato político sin remera durante el casamiento de su hermano, según él mismo reconoció.

Platner dio varias entrevistas para intentar disipar dudas y rechazar acusaciones. "No soy un nazi encubierto", aseguró en conversación con el podcast de exempleados de Barack Obama Pod Save America, que primero dio a conocer las imágenes.

El demócrata sostuvo que se hizo el tatuaje cuando, en sus veinte, se encontraba en Croacia con el Cuerpo de Marines. Estaba borracho con unos compañeros en un salón de tatuajes y eligieron "una calavera y huesos cruzados de aspecto aterrador... porque éramos marines, y la calavera y los huesos cruzados son algo bastante habitual en el Ejército".

Según el mismo, en los 20 años que llevaba con el tatuaje en el pecho nunca había recibido ningún cuestionamiento. Incluso cuando se alistó al Ejército o debió pasar autorizaciones de seguridad.

Aseguró, además, que ignoraba su semejanza con un símbolo nazi hasta que la polémica comenzó a circular.

"Oh, este es mi Totenkopf"



"Graham tiene un tatuaje antisemita en el pecho. No es tonto, es un apasionado de la historia militar", sostuvo su exdirectora política, Genevieve McDonald. La asesora había renunciado días antes debido a polémicas anteriores de Platner.

McDonald admitió que aunque Platner quizás desconocía el significado del tatuaje cuando decidió hacérselo, "se lo hizo hace años y debería habérselo cubierto, porque sabe perfectamente lo que significa".

La publicación de la exasesora fue recogida por Jewish Insider, medio que también asegura haber obtenido el testimonio de un testigo a quien, hace diez años, Platner habría reconocido que sabía el origen de la imagen.

El episodio ocurrió según el mismo en un bar de Washington DC donde trabajaba el ahora candidato. En ocasiones se quitaba la remera, según el testigo, dejando ver el tatuaje. En una, habría dicho: "Oh, este es mi Totenkopf", aludiendo a la cabeza de muerto, símbolo adoptado por las SS de los campos de concentración.

"Lo dijo de una forma un poco empalagosa", añadió la fuente anónima.

Controversias pasadas



El comprometedor video se dio a conocer mientras el candidato se encontraba sumergido en otra polémica por publicaciones en Reddit. Todas fueron eliminadas con el lanzamiento de su campaña en agosto.

"Hoy en día soy un socialista que cultiva verduras y toma psicodélicos. Después de la guerra, dejé de creer en todas esas tonterías patrióticas que me llevaron allí en primer lugar, y ahora creo firmemente que lo mejor que puede hacer una persona es ayudar a sus vecinos y vivir una vida llena de amor. Sin embargo, sigo teniendo las armas, porque no confío en que los fascistas actúen con educación", escribió en publicación una recuperada por CNN.

En otra, replicó a un usuario que había escrito que los policías eran "bastardos": "Todos ellos, de hecho". "Que se jo*** estos policías", redactó en uno más, y en otro sobre su tiempo en servicio:

"Mi paso por las guerras imperiales de Estados Unidos definitivamente me radicalizó aún más, y hoy soy mucho más de izquierdas que entonces. Es difícil ver todo ese horror, así como todo el fraude y la corrupción, y no encontrarlo todo completamente en bancarrota… Solía amar a Estados Unidos, o al menos la idea de él. Hoy en día, todo eso me repugna bastante".

En publicaciones recopiladas por Político, Platner había escrito: "Si esperan luchar contra el fascismo sin un buen rifle semiautomático, deberían leer un poco de historia". Y también: "Una clase trabajadora armada es un requisito para la justicia económica".

"Ármense, organícense. El otro bando seguro que lo está", publicó en otro más.

Cargos demócratas apoyan al candidato

Figuras como el senador Bernie Sanders y el líder de la minoría Chuck Schumer evitaron condenar las palabras del candidato. Sanders lo presentó como el candidato más fuerte en las primarias para vencer a la republicana Susan Collins, quien ocupa el escaño hace 30 años.

Un rival dentro del partido, Jordan Wood, sostuvo el miércoles que Platner debía dar un paso al costado porque con su historial no podría "condenar las acciones de Trump con claridad moral".

El Partido Demócrata enfrenta otra polémica similar, surgida al mismo tiempo por las palabras del candidato demócrata a fiscal general de Virginia, Jay Jones, contra cargos republicanos: