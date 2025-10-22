Un detenido tras estrellar su coche contra la barrera protectora de la Casa Blanca

Investigadores buscan pruebas en la zona del impacto y el vehículo Captura de pantalla YouTube / XNEWS

Publicado por Israel Duro 22 de octubre, 2025

El Servicio Secreto confirmó que un hombre se encuentra bajo custodia tras empotrar su coche contra la barrera exterior que protege la Casa Blanca.

En un comunicado, un portavoz del Servicio secreto aseguró que la posible amenaza había sido controlada y la situación estaba siendo investigada.

"El martes 21 de octubre, aproximadamente a las 22:37 horas, un individuo chocó con su vehículo contra la verja de vehículos del Servicio Secreto situada en la calle 17 y E, NW, DC. El individuo fue detenido inmediatamente por agentes de la División Uniformada del Servicio Secreto de EE.UU., y el vehículo fue evaluado por el Servicio Secreto y el Departamento de Policía Metropolitana y considerado seguro".

Más información al término de la investigación

El mismo portavoz aseguró que se proporcionaría información adicional al concluir la investigación. Tras producirse el incidente, se activó el protocolo de seguridad y la Casa Blanca fue inmediatamente asegurada.

Los servicios de Emergencia y el Departamento de Bomberos se personaron en los alrededores y procedieron a retirar el vehículo.