El nominado de Trump para dirigir la Oficina del Asesor Especial se retira antes de la audiencia en el Senado tras la filtración de mensajes controvertidos

Con su salida, la Administración deberá presentar formalmente el retiro de su nominación y buscar un nuevo candidato para el puesto.

Capitolio

Capitolio

Sabrina Martin
Publicado por
Sabrina Martin

Paul Ingrassia, candidato propuesto por el presidente Donald Trump para dirigir la Oficina del Asesor Especial (OSC), anunció este martes que retiraba su nominación luego de la difusión de mensajes en los que se refería a sí mismo como alguien con una “vena nazi” y realizaba comentarios racistas sobre distintas comunidades.

“Me retiraré de la audiencia del jueves [del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales] para dirigir la Oficina del Asesor Especial porque lamentablemente no tengo suficientes votos republicanos en este momento”, escribió Ingrassia en sus redes sociales. En el mismo mensaje agradeció el respaldo recibido y afirmó que continuará sirviendo a la Administración Trump “para que Estados Unidos vuelva a ser grande”.

Mensajes filtrados provocaron el colapso de su nominación

La decisión de Ingrassia se produjo luego de que saliera a la luz un intercambio de mensajes en el que el abogado presuntamente propuso eliminar el feriado del Día de Martin Luther King Jr., afirmó que “nunca se puede confiar en un chino o un indio” y aseguró que a veces tenía “un toque nazi”.

Los textos generaron preocupación entre al menos cinco senadores republicanos, lo que dejó sin los votos necesarios su confirmación en el Senado.

Trayectoria reciente y caída política

Graduado de derecho hace apenas tres años, Ingrassia se había convertido en una figura joven dentro del entorno político republicano y recientemente fue elegido por Donald Trump para dirigir la Oficina del Asesor Especial. Sin embargo, la filtración de sus mensajes racistas y los cuestionamientos sobre su conducta personal terminaron por sepultar una nominación que ya enfrentaba resistencia entre varios senadores del propio partido.
Con su salida, la Administración Trump deberá presentar formalmente el retiro de su nominación y buscar a otro candidato para encabezar la Oficina del Asesor Especial, un puesto encargado de supervisar denuncias de irregularidades dentro del gobierno federal.

