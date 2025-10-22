El Comité Judicial de la Cámara de Representantes pidió procesar al exdirector de la CIA John Brennan por mentirle al Congreso

Publicado por Luis Francisco Orozco 21 de octubre, 2025

El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, solicitó este martes al Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) procesar al exdirector de la CIA durante la Administración del expresidente demócrata Barack Obama, John Brennan, por cargos de mentirle al Congreso. Jordan argumentó que este habría engañado a los legisladores sobre el rol que llegó a protagonizar en la difusión de informaciones falsas y poco corroboradas contra el presidente Donald Trump en el dossier del exespía británico Christopher Steele en las elecciones presidenciales de 2016.

En su carta al DOJ, Jordan explicó que “El testimonio de Brennan ante el comité el 11 de mayo de 2023 fue un intento descarado de declarar de manera consciente y deliberada falsedades y hechos ficticios”. Asimismo, el representante republicano reprochó a Brennan en dicho documento por una comparecencia en el año 2017 ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, en la que afirmó que la CIA no “dependió” del polémico dossier para emitir los comunicados que publicó sobre el mandatario republicano.

Brennan defendió la información del dossier

En esa fecha de 2023, Brennan le dijo al comité presidido por Jordan durante una entrevista que la CIA “no estuvo involucrada en absoluto” con el desacreditado dossier Steele. Sin embargo, un informe del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el cual fue desclasificado recientemente, señaló que la agencia sí trabajó con el FBI para difundir información proveniente de dicho dossier.

El exdirector de la CIA durante la Administración Obama también testificó que él “se opuso” a incluir información del dossier en una evaluación de la comunidad de inteligencia de 2017, la cual concluyó que el régimen del presidente ruso Vladímir Putin había interferido en las elecciones presidenciales de 2016 para ayudar a Trump a ganar. No obstante, Jordan aseguró que “múltiples fuentes”, incluido el informe del Comité de Inteligencia y un memorando de la CIA ahora desclasificado, afirmaron que Brennan hizo todos sus esfuerzos por defender esa información. Dicho informe incluso reveló que Brennan ordenó incluir la información a pesar de las objeciones del personal de su agencia.