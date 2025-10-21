Schumer pide reunirse con Trump para “sentarse a negociar" el fin del cierre de Gobierno

Publicado por Sabrina Martin 21 de octubre, 2025

Este martes, los líderes demócratas del Congreso, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, solicitaron una reunión con el presidente Donald Trump en busca de un acuerdo para poner fin al cierre del Gobierno, mientras su bancada en el Senado volvió a rechazar los esfuerzos republicanos por reanudar las operaciones federales.

Schumer, líder de la minoría en el Senado, explicó que ambos se comunicaron con el presidente para “sentarse a negociar” y “resolver esta crisis sanitaria”. Afirmó además que tanto él como Jeffries están dispuestos a reunirse “en cualquier momento y lugar”, reconociendo que la situación “empeora cada día” para el país.

La disputa gira en torno a los subsidios de salud

Los demócratas han condicionado cualquier acuerdo presupuestario a una extensión anticipada de los subsidios del Obamacare, que expiran a finales de año. Los republicanos, por su parte, consideran que ese punto debe discutirse después de reabrir el Gobierno.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, reiteró tras un almuerzo con Trump que el presidente está dispuesto a dialogar, pero no mientras los demócratas mantengan el bloqueo legislativo. “Les hemos ofrecido varias salidas”, dijo Thune, quien calificó de “insostenibles” las demandas demócratas que incluyen más de un billón de dólares en nuevos gastos.

“Quieren atención médica gratuita para quienes no son ciudadanos en este país. Eso es simplemente imposible. No se aprueba en el Senado. No se aprobará en la Cámara de Representantes. No será promulgada por el presidente”, enfatizó.