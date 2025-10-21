Kristi Noem: "El DHS detuvo a más de 480.000 extranjeros ilegales, el 70% tenían cargos penales"

Publicado por Santiago Ospital 21 de octubre, 2025

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que su departamento arrestó a más de 480.000 inmigrantes ilegales en nueve meses, desde que Donad Trump asumió la Presidencia en enero.

"El 70% de esas personas tenían cargos penales en su contra o habían sido condenadas por esos cargos penales", aseguró durante una conferencia de prensa en Sarasota, Florida, este lunes.

Noem arremetió contra los medios de comunicación, asegurando que, "muchas veces", distorsionaban la verdad, "escondiendo hechos reales al pueblo estadounidense". En ese sentido, hizo énfasis en que su equipo se estaba enfocando en "lo peor de lo peor", en contraposición con los reportes de que los agentes fronterizos se encuentran deteniendo inmigrantes o incluso ciudadanos a mansalva.

La exgobernadora de Dakota del Sur citó algunos ejemplos de arrestados en la propia Sarasota, como Erick Carlos Artiles Ramos: un inmigrante ilegal cubano condenado por homicidio, secuestro, robo a mano armada, según datos oficiales. "Gracias al trabajo de esta oficina, ya no está en las calles", dijo Noem.

O el de Oscar Alfredo Retana Marroquin, inmigrante ilegal de El Salvador condenado por agresión sexual a un menor y conducción bajo los efectos del alcohol; así como el de Arturo Sanchez Morales, mexicano condenado por actos obscenos o lascivos con un menor, incesto con un menor y conducción bajo los efectos del alcohol. Ambos, según la secretaria, habían reingresado previamente al país tras ser deportados.

Contra "la retórica anti-policía de la izquierda"



Tras elogiar el trabajo de los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Noem aseguró que la "retórica anti-Policía de la izquierda" había llevado a un aumento del 1.000% en ataques contra los uniformados federales.

"Debemos detener la narrativa que permite esconder sus intenciones a quienes quieren atacar a nuestros agentes", sostuvo, recordando el ataque a tiros contra una instalación del ICE que dejó dos muertos. "El atacante tenía escrito 'anti-ICE' en la munición y en los casquillos de las balas", añadió.

“Los delincuentes ahora incluso ofrecen recompensas por nuestros agentes del orden", describió también, añadiendo que dos individuos ahora arrestados habían ofrecido una recompensa por Gregory K. Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza.

Hace tan solo una semana, el DHS aseguró poseer "inteligencia creíble" de que carteles mexicanos estaban ofreciendo hasta $50.000 por la cabeza de altos cargos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en ciudades como Chicago o Portland. También estarían ofreciendo $2.000 por datos personales de los agentes, y $5.000 y $10.000 por secuestros o agresiones.

"El 78% quiere que los extranjeros delincuentes sean llevados ante la justicia"



La secretaria Noem también aseguró que "encuestas recientes" mostraron que el 54% de los estadounidenses quiere que los inmigrantes indocumentados que hayan cometido crímenes sean deportados.

"Pero", añadió, "el 78% de los americanos quiere que estos inmigrantes indocumentados criminales sean llevados a la Justicia". "Esto se debe a que el pueblo estadounidense comprende los beneficios de recuperar la ley y el orden", aseguró.

Aunque no precisó cuáles eran las encuestas, el primer dato parece provenir de un sondeo de New York Times/Siena de fines de septiembre, y el segundo de uno de Harvard/Harris de inicios de octubre.