El vicegobernador de Texas, Dan Patrick, sobre las votaciones anticipadas: “Las enmiendas constitucionales por las que la gente está votando cuentan con apoyo bipartidista”

Publicado por Luis Francisco Orozco 20 de octubre, 2025

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al vicegobernador de Texas Dan Patrick sobre las votaciones anticipadas que tendrán lugar en el estado, las cuales serán una de las más determinantes en los últimos años considerando que la boleta contará con nada más y nada menos que 17 enmiendas constitucionales, muchas de ellas importantes al incluir alivios en los impuestos a la propiedad e incluso fondos para la educación.

“Pasamos mucho tiempo en estas enmiendas, en las audiencias sobre esas enmiendas, y muchas provienen directamente de la gente, como el alivio del impuesto a la propiedad; otras vienen de organizaciones empresariales, o algunas las creamos nosotros mismos. […] Se requiere una mayoría de dos tercios en el Senado y en la Cámara de Representantes de Texas. En la Cámara hay 150 miembros, lo que significa que cien deben votar a favor de esta enmienda. En el Senado hay 31, lo que significa que 21 deben votar a favor. Y como no tenemos una mayoría de dos tercios como republicanos ni en el Senado ni en la Cámara, necesitamos que los demócratas se unan a nosotros. Así que eso significa que todas estas enmiendas por las que la gente está votando cuentan con apoyo bipartidista”, dijo Patrick.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.