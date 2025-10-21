Kristi Noem defiende el contrato de 172 millones de dólares para nuevos aviones de la Guardia Costera

Publicado por Luis Francisco Orozco 20 de octubre, 2025

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió este lunes un contrato de 172 millones de dólares para la compra de nuevos aviones para la Guardia Costera, al argumentar que estos representarán un reemplazo de otras aeronaves que cuentan ya con casi 30 años de uso, explicando que dicha acción resulta necesaria para que la Guardia Costera pueda cumplir con sus misiones de una forma no solamente rápida, sino también eficiente. De acuerdo con el contrato, uno de los aviones que se comprarán para la Guardia Costera será utilizado para los viajes de Noem.

“Estas aeronaves son aviones de la Guardia Costera que reemplazarán aeronaves de 25 años de antigüedad, necesarias para cumplir con la misión de la Guardia Costera. El Congreso aprobó los fondos y los pagó en el ‘gran y hermoso proyecto de ley’, y estamos agradecidos de poder avanzar”, afirmó la secretaria durante una conferencia de prensa, desestimando las críticas de varios congresistas demócratas que consideraron un error por parte del Departamento de Seguridad Nacional haber tomado esta acción en medio del cierre del gobierno, tras argumentar que dichos fondos habían sido aprobados previamente.

Según diferentes medios, el financiamiento para las nuevas aeronaves provino de una partida de última hora incluida en la ley de asignaciones presupuestarias de la Cámara de Representantes el pasado mayo. Si bien esto generó numerosos cuestionamientos por parte de los demócratas, tomando en cuenta que Noem ya contaba con un avión, tanto ella como la Guardia Costera explicaron que este formaba ya parte de una flota envejecida.