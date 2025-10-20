"Es una broma": Trump desestima las protestas de 'No Kings' y culpa a la izquierda radical de financiarlas

Publicado por Diane Hernández 20 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump calificó de "broma" las protestas nacionales 'No Kings' que se llevaron a cabo durante el fin de semana en los 50 estados del país, y rechazó las acusaciones de comportarse como un monarca.

"Creo que es una broma", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One mientras regresaba de Florida a Washington. "Observé a la gente. No representan a este país. Vi todos los carteles nuevos, supongo que pagados por [George] Soros y otros lunáticos de la izquierda radical. Parece que sí. Lo estamos comprobando. Las manifestaciones fueron muy pequeñas, muy ineficaces", añadió.

Los organizadores estimaron que más de siete millones de estadounidenses participaron en las protestas, con concentraciones en grandes ciudades como Nueva York, Chicago, Washington y Los Ángeles, así como en pueblos más pequeños del país.

Las movilizaciones buscaban denunciar lo que los participantes consideran una "erosión de las instituciones democráticas" y la expansión del poder ejecutivo.

Trump reiteró su rechazo a las críticas, asegurando que no pretende asumir un papel autoritario: "No soy un rey. Eso es todo. No soy rey en absoluto", enfatizó en una entrevista con Fox Business.

El guiño de Trump en las redes sociales a las protestas de 'No Kings'

Además, el mandatario recurrió a su red social Truth Social para responder con un video meme de aproximadamente 20 segundos, creado mediante inteligencia artificial (IA).

En el clip, Trump aparece con una corona y pilotando un avión de combate etiquetado como "Rey Trump", mientras arroja grandes cantidades de desechos marrones sobre los manifestantes, quienes aparecen empapados. El video está ambientado con la canción 'Danger Zone' de Kenny Loggins, famosa por la película Top Gun.

La publicación generó controversia inmediata, ya que críticos consideraron que el video trivializa las protestas y la participación ciudadana, mientras que seguidores de Trump lo interpretaron como una broma política y un mensaje de fuerza.

El presidente también publicó una serie de memes, en uno de los cuales bromeó sobre permanecer en el poder hasta el año 9.000.

Pese a las declaraciones y el video, los organizadores de 'No Kings' aseguraron que las movilizaciones continuarán en defensa de la democracia y la separación de poderes en el país.