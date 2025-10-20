Trump aborda el Air Force One por escaleras laterales tras refuerzo de seguridad en Palm Beach

Publicado por Sabrina Martin 19 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump abordó este domingo el Air Force One utilizando las escaleras laterales de menor altura en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, una medida adoptada por razones de seguridad, según confirmó un funcionario de la Casa Blanca a Fox News. El ajuste en el protocolo ocurrió tras el hallazgo de una estructura sospechosa con posible vista directa hacia la aeronave presidencial.

Hallazgo sospechoso cerca de la pista

Durante una inspección previa a la llegada del presidente, agentes del Servicio Secreto detectaron una estructura tipo “puesto de caza elevado” en un área cercana a la ruta utilizada habitualmente por el Air Force One. La posición, que ofrecía un punto elevado con línea de visión hacia la pista, encendió alertas de seguridad federales.

“No se localizó a nadie en el lugar. Desde entonces, el FBI ha asumido la iniciativa de la investigación, enviando recursos para recopilar todas las pruebas del lugar y desplegando nuestras capacidades de análisis de datos de teléfonos celulares”, declaró a Fox News Digital Kash Patel, director del FBI. Hasta ahora no se han realizado arrestos ni se han identificado sospechosos públicamente.

Investigación federal en marcha

Anthony Guglielmi, jefe de comunicaciones del Servicio Secreto (USSS), informó que la agencia está colaborando con el FBI y autoridades locales del condado de Palm Beach para determinar el origen y propósito de la estructura. Señaló que el hallazgo se produjo durante “preparativos de seguridad anticipados” y aclaró que “no hubo impacto en los movimientos del presidente ni se encontraron personas en el área”.

El funcionario subrayó que el incidente “refuerza la importancia de nuestras medidas de seguridad en capas”, especialmente en zonas recurrentes de tránsito presidencial.