Trump anuncia el fin de ayuda financiera a Colombia y acusa a Petro de "fomentar" la producción de drogas

Publicado por Williams Perdomo 19 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump acusó este domingo a su par de Colombia, Gustavo Petro, de tolerar la producción de drogas. En ese sentido, el republicano anunció que pondrá fin a los "pagos y subsidios a gran escala" al país sudamericano.

"A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subvenciones, ya no se realizarán", informó Trump en Truth Social, donde indicó que Petro "está fomentando fuertemente la producción masiva de drogas".

Trump sostuvo que, a su juicio, el propósito de la producción de drogas "es la venta masiva de productos a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos".

Además, aseguró que "Petro, un líder poco reconocido y muy impopular, con una actitud agresiva hacia Estados Unidos, debería cerrar estos campos de exterminio de inmediato, o Estados Unidos se los cerrará, y no será bien recibido"

El fin de la certificación como aliado en la lucha contra el narcotráfico Washington retiró el mes pasado a Colombia la condición de país aliado en la lucha contra el narcotráfico, una certificación por la que recibía cientos de millones de dólares de Estados Unidos.

​

​Colombia se unió a Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela, países que, según el comunicado oficial del Departamento de Estado, han "fallado de manera demostrable durante los últimos 12 meses tanto en cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico como en tomar las medidas requeridas" según la legislación estadounidense.



Es la primera vez desde 1996 que Washington descertifica a Colombia en su lucha antinarcóticos. Los otros países llevan años siendo señalados por las administraciones estadounidenses.



La lucha contra el narcotráfico de la Administración Trump

Los mensajes del presidente se conocen en un momento en el que la Administración republicana ha impulsado una ofensiva contra el narcotráfico. La estrategia se ha basado en un gran despliegue en el Caribe para luchar contra los carteles de la droga.

La región del Caribe, particularmente frente a las costas venezolanas, registra un aumento notable en la vigilancia y en los enfrentamientos armados.

En ese sentido, los países de la región han expresado su completo apoyo a las medidas y se han alineado con la decisión para combatir a los cárteles del mandatario republicano.