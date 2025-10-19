JD Vance viajará a Israel el lunes para reforzar la implementación del acuerdo sobre Gaza

Publicado por Sabrina Martin 18 de octubre, 2025

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, viajará este lunes a Israel para encabezar una delegación oficial encargada de acelerar la implementación del acuerdo que busca poner fin a la guerra en Gaza, según confirmaron cuatro funcionarios israelíes y un funcionario estadounidense al medio Axios. La visita se produce en un momento crítico, mientras aumenta la tensión por los reclamos sobre la devolución de cuerpos de rehenes israelíes retenidos por Hamás.

De acuerdo con fuentes israelíes, la presencia de Vance en Jerusalén es una señal clara de que la Administración Trump quiere impulsar la plena ejecución del acuerdo sin demoras y consolidar los avances logrados en su primera fase. Esta incluyó la liberación de 20 rehenes israelíes vivos, la excarcelación de cerca de 2.000 prisioneros palestinos, una retirada inicial de tropas israelíes de amplias zonas de Gaza y un alto el fuego.

Sin embargo, el acuerdo sigue siendo considerado frágil. De acuerdo con las autoridades israelíes, Hamás ha retrasado la devolución de cuerpos de rehenes, lo que ha incrementado la tensión entre las partes. La situación sobre el terreno sigue siendo volátil y Hamás continúa realizando represalias letales en su intento de restablecer control en partes de Gaza.

Presión por la devolución de los cuerpos de los rehenes

El viaje del vicepresidente JD Vance se produce en medio de contactos recientes entre Washington y Jerusalén relacionados con la implementación del acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza. El jueves, el presidente Donald Trump habló por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y discutieron la situación en Gaza, según informó la oficina del primer ministro israelí.

Un alto funcionario israelí dijo a Axios que la llamada se produjo mientras Netanyahu mantenía una reunión con sus principales asesores de seguridad sobre la negativa de Hamás a devolver más cuerpos de rehenes israelíes fallecidos. Según esa fuente, Hamás ha devuelto hasta ahora nueve de los 28 cuerpos que Israel reclama y asegura que necesita realizar más búsquedas para localizar los restos restantes. El funcionario israelí afirmó que Israel cree que Hamás retiene entre siete y 10 cuerpos que puede devolver en cualquier momento y que, al no hacerlo, “están creando una crisis”.