Protestas "No Kings" sacuden a EEUU: cientos de miles de personas se manifiestan contra Trump

En un día marcado por la movilización masiva, multitudes en todo Estados Unidos se han reunido en más de 2.500 manifestaciones "No Kings" para protestar contra lo que los organizadores describen como las represiones del presidente Donald Trump a los derechos de la Primera Enmienda.

Cientos de miles de personas han salido a las calles señalando que los eventos son pacíficos. Por su parte, la cuenta de X de la Casa Blanca respondió compartiendo una imagen burlona.

Washington DC



La manifestación en la capital federal, bautizada como el "Día de los Reyes Magos", combinó elementos festivos con una profunda preocupación por el rumbo del país.

Los manifestantes vitorearon, bailaron al ritmo de música pop y desfilaron con disfraces inflables de Halloween. Al mismo tiempo, los asistentes expresaron temor ante los despidos masivos de trabajadores federales y el aumento de arrestos por inmigración ilegal llevados a cabo por agentes del ICE.

Austin, Texas



En Austin, no se reportaron señales de disturbios ni presencia de la Guardia Nacional. Organizadores y periodistas estimaron que más de 10.000 manifestantes cruzaron el lago desde el Capitolio de Texas en un ambiente pacífico y enérgico.

Las conversaciones en la multitud resaltaron preocupaciones sobre el Estado de derecho, la democracia, los derechos de las mujeres y el acceso al aborto.

Denver y Bozeman en el Oeste



Imágenes y videos compartidos en redes sociales capturaron el espíritu de las protestas en Denver, Colorado, y Bozeman, Montana. En Denver, tomas aéreas revelaron miles de personas marchando frente al Capitolio estatal.

No Kings Day Oct. 18 — Aerial view of protesters assembled for the anti-Trump 'No Kings' protest in Denver, Colorado



Chicago y Boston



La protesta atrae a miles de personas en Chicago y Boston como en el resto del país.

JUST IN - No Kings protest draws thousands in Chicago



San Francisco

En San Francisco, los manifestantes formaron una pancarta humana en la playa Ocean Beach con el mensaje: "No a los reyes. Sí a la 50", instando a los residentes de California a votar "Sí" a la Proposición 50, propuesta por el gobernador Gavin Newsom para redefinir los distritos electorales del estado.

🇺🇸Miles de personas salieron a las calles de EE.UU. para protestar contra la administración Trump bajo el lema No Kings.



En San Francisco, formaron un letrero con frases como “No Reyes”. #NoKingsDayOct18th



Nueva York

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) reportó que las protestas en los cinco distritos concluyeron pacíficamente, sin arrestos relacionados.

En una actualización en X, el NYPD escribió: “La mayoría de las protestas de No Kings se han dispersado en este momento y se han levantado todos los cierres de tráfico. Tuvimos más de 100.000 personas en los cinco distritos ejerciendo pacíficamente sus derechos de la primera enmienda y el Departamento de Policía de Nueva York no realizó ningún arresto relacionado con las protestas”.

Respuestas de la Casa Blanca



La Casa Blanca publicó en X una foto parodiando a las princesas de Disney con una caricatura generada por IA de Schumer y el líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries, vestidos como princesas con el título "¡¡Sin reyes!!".

El apoyo de figuras demócratas



El senador Bernie Sanders, en un mitin en Washington D.C., aprovechó la ocasión y criticó duramente a multimillonarios como Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg, quienes "vieron enormes aumentos en su riqueza y poder" desde la asunción de Trump.

"Sí, me refiero a Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y los demás multimillonarios que estaban sentados justo detrás de Trump cuando asumió el cargo", dijo. Sanders también denunció las amenazas de arrestos contra oponentes políticos, incluyendo al fiscal general de Nueva York, un senador en funciones y el gobernador de California, afirmando que "nuestro país está en peligro".

Por su parte, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, se unió a la marcha junto a sindicatos y otros participantes, publicando en X sobre su participación en la protesta de la ciudad.

El gobernador de California, Gavin Newsom, instó en X a los manifestantes a "mantenerse a salvo y manifestarse pacíficamente" mientras se oponen con resistencia a las estrategias de Trump.

En Boston, la senadora Elizabeth Warren se dirigió a miles defendiendo las protestas como "profundamente estadounidense" y "patriotismo".

La alcaldesa Michelle Wu describió la escena como "increíble", enfatizando el legado de Boston en la lucha por la libertad.

En Chicago, el gobernador J.B. Pritzker adoptó un tono desafiante: "La historia nos juzgará por la postura que decidamos adoptar ahora, hoy. Las generaciones futuras se preguntarán: ¿Qué hicimos cuando otros seres humanos sufrieron persecución? ¿Cuando se restringieron nuestros derechos? ¿Cuando nuestra Constitución fue atacada?". Pritzker llamó a "elegir la solidaridad por encima del miedo" y a rechazar la "normalización de la crueldad", recordando que "la resistencia y la supervivencia están en nuestra sangre estadounidense".

Finalmente, el presidente del Comité Nacional Demócrata, Ken Martin, se refirió a Trump como "un monstruo naranja en la Casa Blanca" y "un aspirante a dictador", urgiendo a votar en carreras clave como la de gobernador en Nueva Jersey.