“Es un ganador”: Trump anuncia su apoyo al veterano de la Navy SEAL Ed Gallrein para desbancar a Thomas Massie

Publicado por Luis Francisco Orozco 18 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump manifestó públicamente este viernes su apoyo total a Ed Gallrein como posible contendiente del congresista republicano por Kentucky, Thomas Massie, en las primarias republicanas de dicho estado en 2026. En una publicación en su cuenta de Truth Social, el mandatario conservador no solo expresó su apoyo al capitán retirado de la Marina de los Estados Unidos, sino que también aprovechó para arremeter contra Massie, quien en los últimos meses se ha convertido en uno de los republicanos más contrarios a Trump.

“Espero que Ed entre en la carrera contra Massie, quien actualmente tiene alrededor del 9 % en las encuestas, porque la gran gente de Kentucky ya lo ha calado: solo vota en contra del Partido Republicano, facilitándole la vida a la extrema izquierda. A diferencia del ‘liviano’ Massie, un PERDEDOR totalmente ineficaz que nos ha fallado de manera terrible, ¡EL CAPITÁN ED GALLREIN ES UN GANADOR QUE NO LOS DECEPCIONARÁ!”, escribió el presidente.

Gallrein manifestó sentirse honrado por el apoyo de Trump

A pesar de que Gallrein aún no ha anunciado oficialmente su intención de postularse a la Cámara de Representantes, Trump dejó más que claro en su publicación de Truth Social que, de terminar tomando este paso, contará con su apoyo “total y absoluto”. En un comunicado emitido el mismo viernes, Gallrein dijo sentirse “honrado por el apoyo del presidente Trump”, agregando que el mandatario “está haciendo un trabajo increíble asegurando la frontera, reduciendo los impuestos y haciendo que Estados Unidos vuelva a ser grande. ¡Pronto haré un anuncio sobre lo que viene!”, declaró.

Gallrein, exoficial de los Navy SEAL y veterano condecorado de combate, se postuló para el Senado estatal de Kentucky en 2024, describiéndose como agricultor, pequeño empresario y militar retirado. Sin embargo, perdió por 118 votos en las primarias republicanas frente a Aaron Reed, quien posteriormente desbancó a la senadora estatal Adrienne Southworth.