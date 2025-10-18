¿Quién es Curtis Sliwa, el extravagante personaje que divide a los republicanos ante las elecciones a alcalde de Nueva York?

Publicado por Agustina Blanco 17 de octubre, 2025

Curtis Sliwa, con su icónica boina roja y un currículum que alberga activismo callejero, emerge como una figura impredecible en la carrera por la Alcaldía de Nueva York.

Fundador de Los Ángeles Guardianes, este neoyorquino de 71 años no es un político convencional: es un exgerente de McDonald's que patrulló trenes nocturnos en los años 70 y ahora aspira por segunda vez a liderar la ciudad más grande de EEUU.

Aunque las encuestas lo colocan en un distante tercer lugar, su capacidad para captar votos conservadores podría inclinar la balanza en una elección fragmentada, donde el socialista Zohran Mamdani lidera con comodidad sobre el independiente Andrew Cuomo.

La trayectoria de Sliwa comienza en las calles del Bronx de los 70, una era de crimen rampante que inspiró sus primeras iniciativas. Antes de Los Ángeles Guardianes, formó la "Brigada del Rock" junto a colegas de un McDonald's local, limpiando barrios y escoltando vecinos a casa.

De ahí surgieron los "13 Magníficos", un grupo de patrullaje que vigilaba trenes subterráneos —prohibidos para la policía en ese entonces— y áreas como "The Rambles" en Central Park, donde protegió a la comunidad LGBTQ+ de ataques, según reseña su página web.

Lo que empezó con 13 voluntarios creció a cientos, y en 1979, con solo 24 años, Sliwa renombró el colectivo como Ángeles Guardianes. Hoy, la organización opera globalmente, con filiales en EEUU y más allá, enfocadas en prevención del delito, mentoría juvenil, emergencias médicas, defensa personal para víctimas de abuso y apoyo a personas sin hogar.

Su salto a la política llegó en 2021, cuando compitió como republicano contra Eric Adams, perdiendo en una derrota aplastante. Cuatro años después, en febrero de este año, anunció su segunda candidatura sin rivales en las primarias republicanas.

Su plan de cien días

El objetivo de sus primeros 100 días como alcalde, es la seguridad, limpieza, eficiencia gubernamental y bienestar animal. Además, incrementará patrullas visibles en corredores de tránsito y zonas de alta criminalidad, restableciendo equipos especializados contra armas, robos en comercios y problemas de calidad de vida, con tableros de datos semanales liderados por el NYPD.

Sliwa también aborda la crisis de personas sin hogar con una orden ejecutiva para restaurar la seguridad en refugios y mejorar la asistencia a través de operaciones conjuntas entre el NYPD, el Departamento de Servicios Sociales (DSS) y Distritos de Mejora Comercial (BIDs), buscando prevenir agresiones y ocupaciones.

En el frente económico, Sliwa propone un plan de competitividad fiscal y Empleo que reduce el impuesto empresarial al 6% y ofrece créditos por creación de empleos, liderado por la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) y la Corporación de Desarrollo Económico (EDC).

También impulsa una reforma fiscal para proteger a propietarios de viviendas con aplazamientos por dificultades y reglas contra especuladores, bajo el Departamento de Finanzas (DOF).

En educación, Sliwa apuesta por reducir la burocracia del Departamento de Educación (DOE) para devolver fondos a las aulas, con tableros de control para monitorear lectura, matemáticas y asistencia, y medidas rápidas contra el ausentismo coordinadas con fiscales y la Administración de Servicios para Niños (ACS).

Adicionalmente, planea expandir programas para superdotados (G&T), preservar el examen SHSAT para escuelas especializadas y fortalecer la educación técnica (CTE).

Su familia e intereses



Reside en el Upper West Side con su esposa, la abogada y activista por el bienestar animal Nancy Sliwa, y sus seis gatos rescatados —un detalle que ha convertido en pilar de su campaña—.

En el debate inaugural del jueves en Rockefeller Center, Sliwa no escatimó en interrupciones ni referencias nostálgicas: citó canciones de Public Enemy de 1990 para criticar el servicio 311 y evocó los disturbios de Crown Heights para subrayar su experiencia en seguridad pública.

Frente a Mamdani y Cuomo, defendió su rol como "el único candidato mainstream", rechazando presiones para retirarse y consolidar el voto anti-Mamdani. "Curtis Sliwa nunca se ha retirado de nada en su vida", declaró al Wall Street Journal, ante rumores de ofertas millonarias para abandonarla.

Las propuestas del boina roja Sus propuestas giran en torno a restaurar el "orgullo cívico y la seguridad", aplicando lecciones de Los Ángeles Guardianes.



En materia de crimen —su tema estrella— planea agregar 5.000 policías, intensificar la presencia en estaciones de subway y aumentar camas psiquiátricas para personas en el sistema de justicia penal, además de priorizar "calidad de vida" con patrullajes locales junto al NYPD.





¿Qué dicen las encuestas?



Las encuestas reflejan un panorama desafiante para Sliwa. Una encuesta de amNewYork del 10-14 de octubre entre 793 votantes probables le otorga el 14%, detrás del 52% de Mamdani y el 28% de Cuomo.

Quinnipiac, del 9 de octubre, lo sitúa en 15%, en una elección a tres vías donde Mamdani arrasa con 45%.

Un sondeo de YouGov de julio, enfocado en percepción nacional, lo deja en 7%.

En una carrera donde Mamdani amplía su ventaja —hasta 21 puntos en algunos sondeos— Sliwa insiste en su campaña, patrullando subways y en eventos como el Desfile del Día de la India Occidental.

Su presencia podría dividir el voto no demócrata, y allanar potencialmente el camino para el socialista de 33 años. Pero, como él mismo dice, su postulación es "una extensión de su misión de toda la vida": hacer de Nueva York un lugar más seguro, limpio, asequible y compasivo.

Con el voto temprano iniciando la próxima semana y la elección el 4 de noviembre, el ángel de la boina roja podría no ganar, pero sí cambiar el final.