Una juez federal ordenó que los oficiales federales de inmigración en Chicago usen cámaras corporales

Publicado por Luis Francisco Orozco 17 de octubre, 2025

La juez de distrito Sara Ellis dictaminó este jueves que los oficiales federales de inmigración en el área de Chicago tendrán que usar cámaras corporales, tras manifestar su preocupación por los numerosos enfrentamientos que han tenido lugar en las últimas semanas entre agentes y el público. Asimismo, Ellis citó a un alto funcionario para comparecer ante el tribunal la semana que viene y discutir un operativo de control migratorio que ha resultado en más de 1.000 arrestos.

Durante la audiencia, Ellis explicó que se sentía “un poco sorprendida” tras ver las imágenes televisivas de numerosos enfrentamientos en las calles, en los que las fuerzas de seguridad usaron gas lacrimógeno y otros métodos de dispersión durante la reciente ofensiva migratoria de la Administración republicana del presidente Donald Trump, la cual ha tenido lugar en varias de las ciudades más importantes del país.

Prohibición para usar técnicas antidisturbios

La semana pasada, la jueza ordenó que los agentes de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del edificio de control migratorio en Broadview no solo debían portar identificaciones visibles, sino que también tenían prohibido usar ciertas técnicas antidisturbios contra periodistas y manifestantes pacíficos. La Administración Trump intentó incluso desplegar tropas de la Guardia Nacional en el área la semana pasada, pero dicha estrategia fue suspendida por al menos dos semanas por otro juez federal.

En respuesta, el abogado del Departamento de Justicia, Sean Skedzielewski, culpó a “informes mediáticos parciales y editados de forma selectiva”, añadiendo que sería imposible para la administración republicana distribuir las cámaras de inmediato. Por su parte, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, explicó: “El DHS continuará oponiéndose a todos los intentos de desprestigiar a las fuerzas del orden y de apoyar la causa de los alborotadores violentos. Si un tribunal llegara a emitir una orden de ese tipo en el futuro, sería un acto extremo de activismo judicial.”