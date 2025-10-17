El comandante del Comando Sur, Alvin Holsey, se retirará a finales de 2025

Publicado por Sabrina Martin 16 de octubre, 2025

El Departamento de Guerra anunció este jueves que el almirante de la Marina Alvin Holsey, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom), se retirará a finales de 2025. Holsey, almirante de cuatro estrellas, dejará la Marina a partir del 12 de diciembre.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció la decisión a través de un comunicado publicado en la red social X, donde expresó “nuestra más profunda gratitud al Almirante Alvin Holsey por sus más de 37 años de distinguido servicio a nuestra nación”. Hegseth recordó también que Holsey es originario de Fort Valley, Georgia, e inició su carrera en 1988 tras su nombramiento en el programa NROTC del Morehouse College.

Reconocimiento oficial a su trayectoria

En su mensaje, Hegseth destacó que Holsey “ha ejemplificado los más altos estándares de liderazgo naval” a lo largo de su trayectoria y afirmó que su mandato “refleja un legado de excelencia operativa y visión estratégica”. El secretario agregó que el Departamento de Guerra “agradece al almirante Holsey por sus décadas de servicio a nuestro país, y le deseamos a él y a su familia un éxito y una satisfacción continuos en los años venideros”.

Continuidad operativa en medio de despliegues en el Caribe La salida de Holsey se produce mientras continúan operativos militares estadounidenses en el Caribe contra redes de narcotráfico. Bajo la jurisdicción del Southcom se encuentran las operaciones de Estados Unidos en Centroamérica y Sudamérica, además de acciones marítimas en el Caribe.

Actualmente alrededor de 10.000 efectivos estadounidenses participan en operaciones antinarcóticos en la región. La mayoría están estacionados en Puerto Rico, mientras que otros operan desde ocho buques de la Armada y un submarino desplegados en el Caribe.

Como parte de estas operaciones, el ejército estadounidense ha llevado a cabo cinco ataques contra embarcaciones frente a las costas de Venezuela que, según informó el Gobierno, transportaban drogas ilegales. Los operativos han dejado al menos 27 personas fallecidas.



Mensaje de despedida del almirante

En su comunicado compartido con The Hill y dirigido al personal del Southcom, Holsey agradeció el trabajo de las fuerzas bajo su mando:

“El equipo del Comando Sur ha hecho contribuciones duraderas a la defensa de nuestra nación y continuará haciéndolo. Confío en que seguirán adelante, enfocados en su misión que fortalece a nuestra nación y asegura su permanencia como un faro de libertad en todo el mundo”.

El motivo de su retiro no fue especificado y, hasta ahora, el Departamento de Guerra no ha anunciado quién será designado para sucederlo al frente del Southcom.

Tensiones internas entre Hegseth y Holsey

De acuerdo con el periodista Zachary Cohen, la salida de Holsey se produjo después de semanas de tensión con el secretario de Defensa. Según el reportero, Hegseth consideraba que Holsey no avanzaba con la rapidez ni la agresividad que exigía para intensificar las operaciones contra el narcotráfico en el Caribe, y expresó su inconformidad por la falta de información operativa que llegaba al Departamento de Defensa. Estas discrepancias internas habrían contribuido al deterioro de la relación entre ambos antes de anunciarse la salida del almirante.