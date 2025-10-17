La Administración Trump implementa una nueva tarifa de 1.000 dólares para los migrantes que reciban el parole

Publicado por Luis Francisco Orozco 16 de octubre, 2025

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) implementó este jueves una nueva tarifa migratoria de 1.000 dólares para aquellos migrantes que reciban el permiso de permanencia temporal (también conocido como parole) en el país. Según un comunicado de la Oficina de Asuntos Públicos del DHS, el objetivo de esta tarifa no es más que “establecer responsabilidad y prevenir el fraude desenfrenado del sistema de parole”, además de mejorar la supervisión del sistema de permisos migratorios y desaconsejar su mal uso.

En dicho comunicado, la subsecretaria adjunta del departamento, Tricia McLaughlin, explicó: “La Administración Biden abusó del sistema migratorio de Estados Unidos y convirtió el parole en un programa de amnistía de facto, permitiendo que millones de extranjeros ilegales sin verificar ingresaran al país sin responder a ninguna pregunta, en detrimento de todos los estadounidenses. Con la implementación de esta nueva tarifa, el presidente Donald Trump y la secretaria [Kristi] Noem están garantizando que los extranjeros que deseen permanecer aquí tengan algo en juego y no exploten el sistema. Este aviso de tarifa de parole migratorio es otra herramienta para detener la degradación de nuestro sistema de inmigración y restaurar la ley y el orden en nuestro país.”

De acuerdo con el comunicado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) serán los tres cuerpos encargados de recaudar las tarifas. El documento también aclaró que los cobros serán oficialmente activados única y exclusivamente en el momento en que el permiso sea aprobado, en lugar del momento en que se presente la solicitud.