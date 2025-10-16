Un debate caótico en Nueva York: Mamdani evade las críticas, Cuomo se victimiza y Sliwa se autoparodia

Un collage de los tres candidatos a la Alcaldía de Nueva York Cordon Press / VOZ

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 16 de octubre, 2025

El primer debate por la Alcaldía de Nueva York, celebrado en el Rockefeller Center, dejó una notoria sensación de desorden donde destacaron los ataques personales y las promesas imposibles de los candidatos. Los tres sobre el escenario —el demócrata socialista Zohran Mamdani, el exgobernador Andrew Cuomo (ahora independiente) y el republicano Curtis Sliwa— ofrecieron visiones antagónicas de la ciudad, pero coincidieron en algo esta noche: el espectáculo político se impuso al debate serio.

Mamdani, gran favorito en las encuestas, se mostró confiado de su campaña, pero evasivo a las críticas. No logró explicar, por ejemplo, cómo financiaría los $10.000 millones de su ambicioso plan de subvenciones —que incluye guarderías universales, transporte público gratuito y congelación de alquileres— sin subir los impuestos. Cuando los moderadores insistieron, el joven asambleísta respondió con frases vacías, sin sustento económico: “También hemos presentado un plan para ahorrar dinero aquí en Nueva York”, dijo, sin ofrecer cifras concretas. Su falta de claridad sobre el asunto reforzó las críticas de que su programa económico es, al menos por ahora, más ideológico que realista.

En materia de seguridad, el candidato socialista insistió en reformar el NYPD y quitar al comisionado el poder disciplinario, pero el tema se volvió contra él cuando el exgobernador Cuomo recordó sus tuits de 2020, donde calificaba a la policía de “racista” y “amenaza para la seguridad pública”. “Respeten a la policía. No son racistas”, dijo el exgobernador, en uno de los momentos más tensos de la noche. Mamdani respondió con dureza, recordando el manejo de la pandemia del exgobernador: “Por mucho que Cuomo quiera sacar tuits de 2020 —cuando él mismo enviaba a los ancianos a su muerte en residencias—, yo quiero trabajar con los policías, no recortar fondos al NYPD”.

Cuomo, por su parte, intentó a toda costa mostrarse como el candidato de la experiencia, pero su defensa sonó muy forzada cuando abordó las acusaciones de acoso sexual del pasado. A lo largo de la noche, el exgobernador atacó a Mamdani, quien en más de una ocasión pisó el anzuelo y se enzarzó con su adversario por largos y desordenados pasajes del debate.

Sliwa, en tanto, buscó diferenciarse de los otros candidatos con su estilo provocador. Dijo que “parecía y actuaba como un alcalde”, pero su insistencia en temas secundarios y anécdotas personales —como haber sido baleado en un taxi— lo acercaron más al entretenimiento que a la gestión.

Tras dos horas de enfrentamientos, el balance del debate fue claro: Mamdani no logró disipar las dudas sobre su viabilidad, Cuomo no pudo sacudirse su reputación, y Sliwa volvió a confirmarse como candidato testimonial en una ciudad abrumadoramente demócrata.

09:10 pm Sliwa sale del debate satisfecho: “Me vi como un alcalde” 04:42 17/10/2025 04:42 17/10/2025 Al abandonar el estudio, el candidato republicano Curtis Sliwa se mostró confiado en su desempeño:

“Me vi como un alcalde. Actué como un alcalde”, dijo, antes de lanzar una crítica a sus rivales. “Obviamente tuve que hacerme oír, porque tenía a dos chicos en el patio de la escuela que solo querían seguir peleando por las primarias”.

09:05 pm El equipo de Cuomo reivindica su liderazgo y apunta contra Mamdani 22:58 16/10/2025 22:58 16/10/2025 Bill Mulrow, jefe de campaña de Andrew Cuomo, aseguró que el exgobernador demostró ser el candidato más preparado para gobernar desde el primer día. En declaraciones a la prensa, afirmó que “Mamdani quiere subir los impuestos hasta que los neoyorquinos se conviertan en exneoyorquinos”, en alusión a la agenda económica del socialista.

08:47 pm Mamdani no ofrece señales proempresa para atraer inversiones 22:57 16/10/2025 22:57 16/10/2025 Presionado sobre cómo convencería a compañías —en especial tecnológicas— de elegir una ciudad cara frente a destinos más baratos como Texas, Zohran Mamdani evitó prometer incentivos o alivios fiscales. Se centró en “calidad de vida” y “seguridad” como anclas para el sector privado: “Como alcalde… ofreceré esa calidad de vida… y garantizaré que las empresas elijan venir y quedarse”. Su plan paralelo de subir 3% el impuesto corporativo generó inquietud entre empresarios.

08:38 pm Mamdani no respalda a la gobernadora Hochul, a pesar de que ella sí lo hizo 22:54 16/10/2025 22:54 16/10/2025 Consultados si apoyarían la reelección de Kathy Hochul, ninguno levantó la mano. Aunque Mamdani dijo: “Sí creo que Kathy Hochul está haciendo un buen trabajo”, volvió a posponer un respaldo explícito: “Es una decisión que debe tomarse después de esta elección general”. Cuomo lo presionó (“¿Por qué no la respaldas?”), sin éxito. El dato clave es que parte del paquete social de US$10.000 millones de Mamdani requerirá auxilio de Albany.

08:30 pm Mamdani intenta sortear la polémica por la legalización de la prostitución y delitos menores 22:46 16/10/2025 22:46 16/10/2025 Cuomo acusó a Mamdani de impulsar la “legalización de la prostitución” y de no querer hacer cumplir los delitos menores, advirtiendo efectos en la calidad de vida. Mamdani replicó con dos aclaraciones textuales: “Quiero ser muy claro. No solo nunca he llamado a la legalización de la prostitución, tampoco lo estoy pidiendo hoy”.



“Y tampoco he dicho nunca nada sobre no aplicar los delitos menores. Esto es otra invención de Andrew Cuomo”, añadió.



Contexto: las declaraciones de Cuomo se deben a que Mamdani copatrocinó proyectos de despenalización del trabajo sexual (Cecilia’s Law, que elimina penas para quien ejerce o compra servicios, manteniendo las de trata). Sobre los delitos menores, el candidato socialista intentó tomar distancia de la consigna de la DSA que propone eliminarlos; Cuomo intentó atarlo a ese pliego.

08:21 pm Mamdani dice que Cuomo no está calificado para ser alcalde porque nunca visitó una mezquita 02:30 17/10/2025 02:30 17/10/2025 En un intercambio que sorprendió al público y generó miles de comentarios en redes sociales, Zohran Mamdani afirmó que Andrew Cuomo no está calificado para gobernar la ciudad porque “se negó a visitar una sola mezquita” durante sus años como gobernador.



“Tuvo más de diez años y no pudo nombrar una sola mezquita que haya visitado. Los musulmanes quieren igualdad y respeto".



“Nombra una sola mezquita a la que hayas ido cuando eras gobernador. ¿Puedes nombrar una sola en diez años? No pudiste visitar una mezquita".

08:18 pm Mamdani dice que quitará al comisionado del NYPD el poder disciplinario 21:28 16/10/2025 21:28 16/10/2025 Zohran Mamdani defendió con firmeza su plan de trasladar la autoridad disciplinaria del comisionado del NYPD a la Junta de Revisión de Querellas Civiles (CCRB).



“Creo que es hora de eliminar gran parte de la política de la cuestión de la rendición de cuentas”, dijo.

Mamdani argumentó que las recomendaciones disciplinarias a menudo se “someten a presiones políticas y no se cumplen”, y aseguró que los neoyorquinos merecen “un sistema transparente y sin interferencias”.

08:13 pm Sliwa finalmente se pone los guantes y golpea a Cuomo mencionando a su padre: “Tú no eres Mario Cuomo” 21:26 16/10/2025 21:26 16/10/2025 El candidato republicano Curtis Sliwa lanzó uno de los ataques más personales de la noche contra Andrew Cuomo, acusándolo de haber liberado a 43 asesinos de policías durante su gestión.



“Tú no eres Mario Cuomo”, le dijo, en referencia al fallecido exgobernador y padre del actual candidato.

El comentario marcó uno de los momentos más duros del debate, con Sliwa buscando diferenciarse como el candidato de “ley y orden” frente a los dos demócratas.

08:10 pm Cuomo arremete nuevamente contra Mamdani por llamar “racista” al NYPD 21:25 16/10/2025 21:25 16/10/2025 Andrew Cuomo volvió a confrontar a Zohran Mamdani por sus comentarios de 2020, cuando calificó al NYPD de “racista” y “amenaza para la seguridad pública”.



“Respeten a la policía. No son racistas”, lanzó Cuomo. “Como los llama el asambleísta, no son una amenaza para la seguridad pública. Están aquí para proteger a los neoyorquinos".



Mamdani replicó: “He sido claro una y otra vez en que, por mucho que Cuomo quiera sacar tuits de 2020 —cuando él mismo enviaba a los ancianos a su muerte en residencias—, yo quiero trabajar con los policías, no recortar fondos al NYPD".

08:00 pm Cuomo critica la propuesta de Mamdani de “congelar el alquiler” 21:24 16/10/2025 21:24 16/10/2025 El exgobernador Andrew Cuomo cuestionó la medida estrella de Mamdani de “congelar el alquiler”, calificándola de “solución a medias”.



“Congelar el alquiler solo pospone el alquiler”, dijo Cuomo, advirtiendo que la iniciativa no resuelve el problema estructural de la vivienda y deja fuera a inquilinos y propietarios fuera del sistema de renta estabilizada.



El intercambio subrayó la brecha ideológica entre ambos candidatos: Mamdani defiende controles estatales sobre el mercado, mientras Cuomo apuesta por incentivos a la construcción y desarrollo urbano.

07:54 pm Mamdani no logra explicar cómo financiar US$10.000 millones en “gratuidades” sin subir impuestos 21:26 16/10/2025 21:26 16/10/2025 El demócrata socialista Zohran Mamdani esquivó reiteradamente una pregunta clave: cómo pagará los $10.000 millones de su ambicioso plan social sin aumentar los impuestos, pese a que la gobernadora Kathy Hochul descartó subir la carga impositiva.



“Mire, mucha gente incluso calificó mi campaña como inviable cuando recién comenzamos y ahora estoy aquí, orgulloso de ser el nominado demócrata que obtuvo la mayor cantidad de votos en la historia de las primarias”, respondió Mamdani, sin ofrecer detalles concretos.



Presionado nuevamente, solo dijo: “También hemos presentado un plan para ahorrar dinero aquí en Nueva York". El evasivo intercambio reforzó las críticas sobre la viabilidad económica de su agenda.

07:45 pm Cuomo acusa a Mamdani de “no ser demócrata” por no apoyar a Harris 01:55 17/10/2025 01:55 17/10/2025 Cuomo atacó a Mamdani por promover la campaña “déjenlo en blanco” en la primaria presidencial demócrata, en lugar de apoyar a Kamala Harris. “¡Tú no eres demócrata!”, exclamó Cuomo.



Mamdani se defendió: “Dije ‘déjenlo en blanco’ en la primaria presidencial porque las primarias son nuestro espacio para expresar disenso”, y a continuación habló del “genocidio” de los palestinos.

07:40 pm Mamdani declara tener solo $2.000 en el banco 20:49 16/10/2025 20:49 16/10/2025 En sus declaraciones financieras más recientes, Zohran Mamdani informó tener apenas US$2.000 en el banco, pese a su salario anual de US$131.000 como legislador estatal. El socialista de 33 años sí declaró cuatro acres de terreno en Uganda, valuados entre US$150.000 y US$250.000, pero ninguna propiedad en EE. UU.

07:35 pm Ninguno de los candidatos apoya cooperación del NYPD con la Guardia Nacional 20:49 16/10/2025 20:49 16/10/2025 Ante la pregunta de si permitirían que el NYPD trabajara con la Guardia Nacional si fuera enviada por el presidente, ninguno de los tres candidatos levantó la mano. El tema surgió después de que Trump amenazara con desplegar tropas federales en Nueva York, como ya hizo en otras ciudades.

07:27 pm Cuomo ataca duramente a Mamdani por Hamás 20:45 16/10/2025 20:45 16/10/2025 El exgobernador Cuomo arremetió contra Mamdani por su postura sobre Israel y Gaza, acusándolo de negarse a condenar explícitamente a Hamás: “El asambleísta no va a condenar a Hamás". También dijo que Mamdani “no reconoce el derecho de Israel a existir como Estado judío” y lo vinculó con consignas antisemitas como “del río al mar”.



Cuomo encuadró a Mamdani como “radical” en política exterior y llevó el foco del intercambio al conflicto en Medio Oriente, en una ciudad donde la relación con la Casa Blanca y los recortes federales son temas sensibles en campaña.



07:20 pm Trump se convierte en el centro del debate en Nueva York 01:27 17/10/2025 01:27 17/10/2025 Sin estar presente, el presidente Donald Trump dominó claramente los primeros minutos del debate por la Alcaldía de Nueva York. Los tres candidatos fueron presionados sobre cómo manejarían la relación con la Casa Blanca, tras las reiteradas amenazas de recortes federales a la ciudad.



El demócrata Zohran Mamdani prometió “trabajar con el presidente” si eso ayuda a reducir el costo de vida, pero lo acusó de usar el poder para perseguir adversarios y promover deportaciones masivas.



El independiente Andrew Cuomo adoptó un tono más conciliador, recordando sus choques con Trump durante la pandemia y afirmando que “colaborará cuando sea posible, pero lo enfrentará si intenta dañar a Nueva York”.



Por su parte, el republicano Curtis Sliwa defendió la necesidad de negociar directamente con el mandatario. Pidió mantener el proyecto ferroviario Gateway, pero eliminar las nuevas estaciones de la línea Q, calificándolas de “no esenciales”.

07:14 pm Sliwa busca diferenciarse de sus rivales y apela al votante inconforme 01:18 17/10/2025 01:18 17/10/2025 El republicano Curtis Sliwa abrió su participación resaltando su perfil ajeno al poder y recordando que era su primera vez frente a Mamdani y Cuomo. Sin su característica boina roja, aprovechó su turno para marcar diferencias y subrayar su desventaja frente a los dos principales candidatos, en una ciudad donde los demócratas superan ampliamente a los republicanos

07:10 pm Cuomo se enfoca en experiencia y defensa personal 01:17 17/10/2025 01:17 17/10/2025 El exgobernador Andrew M. Cuomo, que se presenta como independiente, comenzó destacando la experiencia como el factor clave para gobernar la Ciudad de Nueva York. Afirmó que los alcaldes que fracasan “son los que no tienen experiencia en gestión” y defendió su historial frente a las acusaciones que marcaron su salida del cargo, asegurando que “no había base” para los informes sobre acoso.

07:07 pm Mamdani abre con su mensaje de campaña

01:16 17/10/2025 01:16 17/10/2025 El demócrata y candidato socialista Zohran Mamdani inició el debate reafirmando su eje principal de campaña: enfrentar al presidente Trump y cumplir sus promesas de "asequibilidad".



Dijo que el titular de su gestión sería “Mamdani continúa enfrentando a Trump y cumple con la asequibilidad”.



Su intervención inicial buscó proyectar continuidad y contrastar su enfoque progresista frente al de sus rivales.

06:55 pm Contexto de la carrera: quién es quién y qué está en juego 01:06 17/10/2025 01:06 17/10/2025 El asambleísta Zohran Mamdani, de 33 años, es el rostro más notable de una nueva generación política de izquierda en Nueva York. Hijo de inmigrantes ugandeses de ascendencia india y autodeclarado socialista, ha generado entusiasmo entre los votantes jóvenes y las bases progresistas, pero también inquietud entre el empresariado y sectores moderados del Partido Demócrata. Su agenda propone un congelamiento de alquileres, guardería gratuita, transporte público gratuito y una reestructuración profunda del NYPD, medidas que sus críticos califican de inviables o radicales.



El exgobernador Andrew Cuomo, que busca un retorno político tras su renuncia en 2021 por denuncias de acoso sexual, intenta mostrarse como el único candidato con experiencia ejecutiva real capaz de equilibrar las finanzas y enfrentar la crisis de vivienda. Expulsado de las primarias demócratas, ahora compite como independiente, con el reto de limpiar su imagen y atraer al votante moderado que desconfía de Mamdani.



El republicano Curtis Sliwa, figura conocida por fundar el grupo de patrullas ciudadanas Guardian Angels, centra su discurso en la seguridad y el orden, proponiendo sumar 7.000 policías y revertir leyes de reforma penal. Aunque enfrenta una desventaja estructural en una ciudad con seis demócratas por cada republicano, su tono directo y su presencia mediática lo mantienen en el radar.



El debate de esta noche será clave para definir si Mamdani consolida su ventaja o si Cuomo logra recuperar terreno con una estrategia de contraste directo. Las encuestas más recientes lo muestran con más del 40 % de intención de voto, seguido por Cuomo y, a distancia, Sliwa.

06:45 pm En minutos arranca el debate. Conozca a los moderadores 19:59 16/10/2025 19:59 16/10/2025 El evento se lleva a cabo en el Rockefeller Center, moderado por David Ushery y Melissa Russo (NBC 4), Rosarina Bretón (Telemundo 47) y Sally Goldenberg (Politico). Es el primero de dos encuentros antes de las elecciones del 4 de noviembre.

06:38 pm Mamdani llegó acompañado de música 19:58 16/10/2025 19:58 16/10/2025 El favorito demócrata Zohran Mamdani caminó las seis cuadras que separan la Trump Tower del Rockefeller Plaza junto a una banda de metales, en una puesta en escena simbólica contra el presidente Donald Trump. “No solo nos enfrentamos a Donald Trump, sino a todo el sistema que lo creó, el mismo que también nos dio a Andrew Cuomo”, dijo ante simpatizantes

06:27 pm Cuomo llega al edificio 19:57 16/10/2025 19:57 16/10/2025 El exgobernador Andrew Cuomo llegó al 30 Rockefeller Plaza cuando los partidarios de sus rivales ya se habían retirado. A la prensa le aseguró que su meta en el debate es “que los neoyorquinos escuchen la verdad”.