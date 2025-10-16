Arkansas: un padre acusado de matar a tiros al presunto agresor de su hija se postula para sheriff

Publicado por Carlos Dominguez 16 de octubre, 2025

Aaron Spencer, un padre de Arkansas acusado de presuntamente matar a tiros al presunto agresor sexual de su hija de catorce años se ha postulado para convertirse en sheriff, al tiempo que aseguró a los votantes que tiene la voluntad de devolver "la confianza, la responsabilidad y la seguridad" a la comunidad local.

"A través de mi propia lucha por la justicia, he visto de primera mano los fallos en la aplicación de la ley y en nuestro tribunal de circuito", dijo Spencer en un vídeo publicado en redes sociales. "Y me niego a quedarme de brazos cruzados mientras otros se enfrentan a estos mismos fallos".

"Esta campaña no trata de mí", dijo Spencer. "Se trata de todos los padres, de todos los vecinos, de todas las familias que merecen sentirse seguras en sus hogares y en la comunidad. Se trata de restablecer la confianza, de que los vecinos sepan que las fuerzas del orden están de su lado y de que las familias sepan que no se quedarán solas en un momento de necesidad".

La hija de Spencer, abusada en múltiples ocasiones

En 2024, el candidato a sheriff fue acusado de matar de un disparo a Michael Fosler, de 67 años, mientras que este se alejaba en su vehículo acompañado por su hija de catorce años, según consta en documentos judiciales citados por Fox News Digital.

Al parecer, los dos hombres entraron en una discusión que terminó con Spencer llamando al 911 para informar de que había disparado a Fosler.

De acuerdo a los registros judiciales, el presunto agresor había sido acusado previamente de "múltiples delitos sexuales" contra la hija de Spencer y se encontraba en libertad bajo fianza al momento del incidente.

Está previsto que Spencer comparezca ante el tribunal para una vista previa al juicio el 16 de diciembre, y que su juicio comience en enero de 2026.