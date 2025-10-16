Trump desvela a "Lady Liberty" durante una cena con megadonantes en la Casa Blanca

Publicado por Carlos Dominguez 16 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump reveló este miércoles una nueva propuesta arquitectónica -un enorme arco del triunfo- ante un grupo de megadonantes, durante una lujosa cena en la Casa Blanca como reconocimiento a su apoyo al proyecto del nuevo salón de baile valorado en $200 millones.

Las estructura propuesta para conmemorar el 250 aniversario de los Estados Unidos en 2026 refleja la visión personal de Trump y su estética clásica, inspirada en el Arco del Triunfo, ubicado en la plaza Charles de Gaulle en París, y en la Puerta de Brandeburgo en Berlín.

Lady Liberty, un símbolo de libertad y triunfo

Sobre el arco se alzará una figura femenina dorada y alada, a la que Trump ha llamado "Lady Liberty". Aunque no es una réplica de la Estatua de la Libertad, sirve como emblema patriótico de libertad y triunfo.

"Esa es Lady Liberty. ¿Han oído hablar de Lady Liberty?", preguntó el presidente a los asistentes.

Eficiencia en la construcción

Durante la cena, el presidente Trump también hizo alarde de su eficiencia a la hora de construir edificios: "Soy muy bueno construyendo cosas a tiempo, dentro del presupuesto, eso te lo puedo decir. No es como en la Reserva Federal, donde llegan a los $4.000 millones o algo así para pintar unas paredes. Es la cosa más loca que he visto... el mismo tipo que mantiene los tipos de interés demasiado altos".

Distintos diseños del monumento

En el evento se mostraron modelos en miniatura del monumento propuesto, que Trump espera erigir en la rotonda cerca del puente Arlington Memorial, justo enfrente del monumento a Lincoln.

"Los tamaños serían muy diferentes. Así que esta sería un poco pequeña, mediana, y resulta que creo que la grande funciona mejor", dijo el líder republicano, refiriéndose a los distintos diseños de arcos que le han sido propuestos.

El monumento será "fantástico"

El presidente afirmó que "cada vez" que la gente atraviesa el puente sobre el Potomac en dirección a la rotonda, "dicen literalmente: '¡Algo debería estar aquí!'".

El arco, que al parecer será un poco más alto que el emblemático monumento a Lincoln, "va a ser realmente hermoso", dijo el presidente. "Creo que va a ser fantástico".