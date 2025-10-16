“Primero el país, después mi partido”: Fetterman critica a los demócratas por el cierre del Gobierno
Durante un foro público transmitido por el medio NewsNation en el Kennedy Center, Fetterman aseguró que muchos políticos deberían anteponer siempre los intereses de la nación en lugar de los correspondientes a su partido.
El senador demócrata por Pensilvania, John Fetterman, criticó este miércoles a los legisladores de su propio partido por el cierre del Gobierno, argumentando que todas las discusiones que giran en torno a los subsidios de salud pueden fácilmente tener lugar una vez que el Gobierno esté debidamente financiado. Durante un foro público transmitido por el medio NewsNation en el Kennedy Center, Fetterman aseguró que muchos políticos deberían anteponer siempre los intereses de la nación en lugar de los correspondientes a su partido. “Primero el país, después mi partido”, dijo el senador.
“Me encantaría tener una conversación sobre los subsidios de salud. Pero [el cierre] es perjudicial para el país… No puedo votar a favor de cerrar el Gobierno”, añadió Fetterman, quien comentó que muchos de sus electores le habían manifestado su molestia ante el hecho de que los senadores demócratas no hayan podido aún llegar a un acuerdo con los republicanos para reabrir el Gobierno. Asimismo, el senador demócrata detalló que dichos electores también tenían como una de sus principales quejas la situación de la guerra entre el grupo terrorista palestino Hamás y el Estado de Israel, pero sugirió que estas se habrían ido reduciendo desde el reciente alto el fuego materializado tras los acuerdos conseguidos con el presidente Donald Trump.
Santiago Ospital
Desde el inicio del cierre del Gobierno, Fetterman ha sido uno de los tres miembros de la Conferencia Demócrata del Senado que ha votado a favor de la propuesta republicana para financiar al Gobierno hasta el 21 de noviembre, junto al senador independiente por Maine Angus King y la senadora demócrata por Nevada Catherine Cortez Masto.
El actual cierre del Gobierno puede convertirse en el segundo más largo
Esta nueva votación fallida acerca al cierre a hacer historia, ya que no solo significa que el estancamiento continuará entrando en su tercera semana, sino que podría convertirse este viernes en el segundo cierre de Gobierno más largo en la historia de Estados Unidos, superando al de 2013 por la Ley del Cuidado de Salud Asequible (ACA), liderado en aquel entonces por el senador de Texas Ted Cruz.
Actualmente, el récord lo mantiene la disputa de 35 días entre 2018 y 2019 por el financiamiento del muro fronterizo propuesto por el presidente Donald Trump en su primer gobierno.