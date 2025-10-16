Periodistas abandonan el Pentágono por las nuevas condiciones de “sentido común” establecidas a la prensa por Hegseth

Publicado por Agustina Blanco 15 de octubre, 2025

Decenas de periodistas que cubren el Departamento de Guerra entregaron este miércoles sus credenciales de acceso al Pentágono, optando por abandonar sus oficinas en lugar de aceptar una política de medios que limita, según ellos, su capacidad para reportar información no autorizada, incluso si no es clasificada.

La medida, impulsada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha sido calificada por el gobierno como de "sentido común", pero ha generado un rechazo colectivo de organizaciones mediáticas, que la ven como una amenaza a la libertad de prensa.

Entre 40 y 50 reporteros esperaron juntos hasta las 4 p.m., la hora límite establecida por el Departamento de Guerra para desalojar el edificio. Mientras se acercaba el plazo, se alinearon cajas de documentos en los pasillos, y los periodistas transportaron sillas, fotocopiadoras, libros y fotos personales al estacionamiento desde sus espacios de trabajo ahora vacíos. Poco después de las 4 p.m., el grupo marchó unido tras entregar sus credenciales, marcando un éxodo colectivo sin precedentes en la cobertura militar, según reseña AB7 Los Ángeles.

La nueva política de sentido común



La nueva política, presentada el mes pasado y con un plazo para firmar hasta las 5 p.m. del martes, exige que los periodistas suscriban un juramento para abstenerse de obtener o divulgar cualquier información –clasificada o no– sin aprobación explícita de Hegseth o un funcionario autorizado. Aquellos que no cumplan podrían ser considerados "un riesgo para la seguridad o la integridad" y enfrentar la expulsión inmediata.

El memorando detalla que el acceso al Pentágono es un privilegio, no un derecho, y prohíbe a los reporteros deambular libremente por el edificio, requiriendo acreditación visibles y escoltas en la mayoría de las áreas.

Hegseth, defendió las normas en redes sociales. En un post en X el lunes, escribió: "El acceso al Pentágono es un privilegio, no un derecho. Así que aquí va la credencialización de prensa PARA DUMMIES:

La prensa ya no deambula libremente

La prensa debe usar badge visible

La prensa acreditada ya no está autorizada a solicitar actos criminales. HECHO.

El Pentágono ahora tiene las mismas reglas que cualquier instalación militar estadounidense.

En respuesta a las críticas como The Atlantic y The Washington Post, publicó un emoji de mano ondeando, insinuando un adiós.