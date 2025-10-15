Una jueza federal bloquea de forma provisional los recortes de personal ordenados por la Administración Trump durante el cierre de Gobierno

Publicado por Sabrina Martin 15 de octubre, 2025

Una jueza federal en California detuvo de forma provisional el plan de la Administración Trump para ajustar la plantilla del Gobierno federal durante el cierre presupuestario. La decisión frena la aplicación de más de 4.100 avisos de despido que comenzaron a enviarse la semana pasada en distintas agencias como parte del proceso administrativo activado ante la falta de financiación aprobada por el Congreso.

La medida fue emitida por la jueza Susan Illston, del Tribunal Federal del Distrito Norte de California, nominada al cargo por el expresidente demócrata Bill Clinton. Illston concedió una orden de restricción temporal en respuesta a una solicitud presentada por sindicatos federales que buscan frenar los recortes de personal. La magistrada expresó que existen indicios de que los despidos podrían ser ilegales y exceder la autoridad del Ejecutivo bajo las actuales circunstancias del cierre.

El cierre continúa por la presión demócrata para aumentar subsidios federales

El cierre del Gobierno federal entró ya en su tercera semana desde que comenzó el 1 de octubre. El estancamiento responde al bloqueo demócrata en el Congreso, donde legisladores condicionan cualquier acuerdo de reapertura a la aprobación de nuevas extensiones de subsidios de salud y a la reversión de recortes a Medicaid incluidos en recientes medidas fiscales.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, advirtió que no negociará mientras los demócratas mantengan lo que describió como exigencias partidistas. Johnson anticipó además que el cierre podría convertirse en el más prolongado en la historia del país si continúa la falta de voluntad de la oposición para aprobar una financiación básica sin condiciones.

Las prioridades de la Administración Según documentos presentados ante la corte, la administración Trump planea ajustes de personal en ocho agencias federales. Entre las áreas afectadas se encuentran oficinas vinculadas a salud pública y educación, incluidos programas de educación especial y actividades escolares complementarias. Al mismo tiempo, la Casa Blanca ha confirmado que mantiene el financiamiento de las Fuerzas Armadas y de los programas federales de seguridad fronteriza y control migratorio durante el cierre.

El Gobierno ha sostenido que está legalmente facultado para reorganizar personal durante un periodo de falta temporal de recursos, mientras continúan las negociaciones con el Congreso. Los sindicatos federales alegan lo contrario y sostienen que los avisos de despido constituyen un intento de presión política.



Batalla legal abierta mientras el caso podría escalar

Durante la audiencia, la fiscal federal adjunta Elizabeth Hedges argumentó que las decisiones laborales tomadas dentro de las agencias del Ejecutivo no están sujetas a revisión judicial. No obstante, la jueza Illston decidió seguir adelante con el proceso. Su fallo no resuelve el fondo del conflicto, pero impide de momento que se ejecuten nuevos despidos mientras continúa el litigio.

El expediente se mantiene abierto y se desarrolla en paralelo a otro caso relacionado que ya llegó previamente a la Corte Suprema, la cual determinó que la administración Trump puede continuar aplicando ajustes de personal mientras se resuelve la demanda principal.