Dos bombarderos B-52 sobrevuelan el Caribe frente a Venezuela en maniobras antinarcóticos

El despliegue de los B-52, aeronaves reconocidas por su capacidad de proyección de poder, se enmarca en una estrategia más amplia del Departamento de Guerra de la Administración Trump para combatir el narcotráfico en el Caribe.

El avión bombardeo B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados UnidosZUMAPRESS.com / Cordon Press

Dos bombarderos estratégicos B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizaron un sobrevuelo en el Mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, como parte de las operaciones antinarcóticos lideradas por el Comando Sur de Estados Unidos. 

Las maniobras, que incluyeron helicópteros AH-1Z Cobra y UH-1Y Venom, se llevaron a cabo en coordinación con el Grupo Anfibio Listo USS Iwo Jima, desplegado en la región para interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger el territorio estadounidense, según informó el Comando Sur a través de su cuenta oficial  X.

El despliegue de los B-52, aeronaves reconocidas por su capacidad de proyección de poder, se enmarca en una estrategia más amplia del Departamento de Guerra de Estados Unidos, alineada con las prioridades presidenciales de la Administración Trump para combatir el narcotráfico en el Caribe. 

El sobrevuelo coincidió con un reciente operativo militar estadounidense en aguas internacionales cercanas a Venezuela, anunciado por el presidente Donald Trump. En esa línea, en un mensaje compartido en redes sociales, Trump detalló que la operación, autorizada por el secretario de Guerra, resultó en la neutralización de una embarcación sospechosa de transportar estupefacientes vinculada a una organización clasificada como terrorista. Seis personas a bordo fueron abatidas, sin reportarse bajas entre las fuerzas estadounidenses

Maduro toma acciones

Por su parte, en Venezuela, el régimen de Nicolás  Maduro y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, condenaron las acciones como una “agresión armada” destinada a desestabilizar el país y apropiarse de sus recursos naturales.

En respuesta, el régime activó el plan de defensa “Independencia 200”, que incluye la movilización de tropas, milicias y reservistas en zonas costeras y fronterizas, con el apoyo de comunidades indígenas y mensajes de respaldo de fuerzas aliadas en la región, reseña Infobae.

