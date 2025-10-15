Dos bombarderos B-52 sobrevuelan el Caribe frente a Venezuela en maniobras antinarcóticos

Publicado por Agustina Blanco 15 de octubre, 2025

Dos bombarderos estratégicos B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizaron un sobrevuelo en el Mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, como parte de las operaciones antinarcóticos lideradas por el Comando Sur de Estados Unidos.

Las maniobras, que incluyeron helicópteros AH-1Z Cobra y UH-1Y Venom, se llevaron a cabo en coordinación con el Grupo Anfibio Listo USS Iwo Jima, desplegado en la región para interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger el territorio estadounidense, según informó el Comando Sur a través de su cuenta oficial X.

Lethal, agile, and unstoppable:

A @USMC AH-1Z Cobra and a UH-1Y Venom from @22nd_MEU fly alongside each other while demonstrating their warfighting prowess during a live fire exercise over the Caribbean Sea.



The MEU is deployed with the USS Iwo Jima Amphibious Ready Group to the… pic.twitter.com/gpzyGIq8Nf — U.S. Southern Command (@Southcom) October 15, 2025

El despliegue de los B-52, aeronaves reconocidas por su capacidad de proyección de poder, se enmarca en una estrategia más amplia del Departamento de Guerra de Estados Unidos, alineada con las prioridades presidenciales de la Administración Trump para combatir el narcotráfico en el Caribe.

El sobrevuelo coincidió con un reciente operativo militar estadounidense en aguas internacionales cercanas a Venezuela, anunciado por el presidente Donald Trump. En esa línea, en un mensaje compartido en redes sociales, Trump detalló que la operación, autorizada por el secretario de Guerra, resultó en la neutralización de una embarcación sospechosa de transportar estupefacientes vinculada a una organización clasificada como terrorista. Seis personas a bordo fueron abatidas, sin reportarse bajas entre las fuerzas estadounidenses.