El avión del secretario de Guerra aterriza de emergencia en Reino Unido

Publicado por Williams Perdomo 15 de octubre, 2025

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, informó de que el avión del secretario de Guerra, Pete Hegseth, realizó un aterrizaje imprevisto en el Reino Unido debido a una grieta en el parabrisas.

El hecho ocurrió mientras el secretario de Guerra regresaba a Estados Unidos tras la reunión de Ministros de Defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

"De regreso a Estados Unidos tras la reunión de Ministros de Defensa de la OTAN, el avión del Secretario de Guerra Hegseth realizó un aterrizaje imprevisto en el Reino Unido debido a una grieta en el parabrisas", dijo Parnell en su cuenta de X.

En ese sentido, se conoció que el avión aterrizó según los procedimientos habituales y todos a bordo, incluido el secretario Hegseth, se encuentran a salvo.

Por su parte, Hegseth publicó un mensaje en sus redes sociales en el que aseguró que se encuentra bien. “Todo bien. Gracias a Dios. ¡Continúa la misión!”, aseguró el secretario.