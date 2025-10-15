Cada vez más estadounidenses culpan a los demócratas por el cierre del Gobierno

Publicado por Santiago Ospital 15 de octubre, 2025

El Partido Demócrata podría tener que repensar el cierre del Gobierno. "Cada día que pasa es mejor para nosotros", afirmó el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, el jueves pasado, cuando el cierre cumplió una semana. Cumplidas dos, una encuesta lo desmiente.

Cada vez más estadounidenses culpan a los demócratas por la falta de un nuevo presupuesto que financie las actividades gubernamentales, según The Economist/YouGov. Mientras que la semana pasada el 30% de los adultos estadounidenses señalaban a los demócratas como responsables, esta semana la cifra subió al 33%.

La semana anterior a aquella, antes de que comenzara el cierre, el porcentaje de quienes culpaban al Partido Demócrata por un posible cierre era aún menor: el 27%. La tendencia parece indicar que cada día que pasa sin una ley de presupuesto los demócratas son cada vez más responsables a ojos de los americanos.

El Partido Republicano sigue una tendencia inversa. Aunque continúa siendo la formación a la que más ciudadanos culpan por el cierre, cada vez menos la responsabilizan. Si la semana pasada el 41% de los estadounidenses culpaban a "Donald Trump y los republicanos en el Congreso", en esta fueron el 39%.

Entre los hispanos, la tendencia es la misma. En la primera semana de inactividad el 19% culpaba al partido azul, mientras que en la segunda la cifra subió a 22%. Con el GOP ocurrió lo contrario: del 45% en la primera bajó al 41% en la segunda. También aumentó, aunque un mero 1%, el porcentaje de quienes acusan a ambos partidos por igual (25% a 26%) y de quienes no saben a quien señalar (11% a 12%).

La postura intransigente del Partido Demócrata también está en duda. Más estadounidenses creen que los demócratas son "más propensos a transigir" que los republicanos. Un 31% piensa que la oposición cederá, mientras que un 20% piensa lo mismo del oficialismo. En la población hispana la tendencia se refuerza: un 37% piensa que los demócratas cederán mientras que un 19% dice lo propio de los republicanos.

Los resultados del sondeo se conocen cuando los demócratas del Senado rechazaron por octava vez el proyecto republicano para abrir el Gobierno. El Partido Demócrata cuenta con su propio proyecto, que tampoco logró obtener el apoyo de la bancada opuesta.

Si el cierre continúa hasta el viernes, se convertirá en el segundo más largo en la historia al superar al del 2013. El récord lo mantiene el del 2018, que se alargó 35 días durante el primer Gobierno de Donald Trump.