Pese al cierre del gobierno, las tropas ya recibieron su paga gracias a la orden de Trump

14 de octubre, 2025

En medio del prolongado cierre del gobierno federal, que ya entra en su tercera semana, el presidente Donald Trump cumplió su promesa de garantizar el pago a las tropas estadounidenses.

A pesar de los esfuerzos de figuras demócratas como el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, por bloquear fondos para los militares, un alto funcionario del Departamento de Defensa (DHS) confirmó que los miembros del servicio activo recibieron su salario de mitad de mes.

Esta medida, impulsada directamente por una orden de Trump al secretario de Guerra Pete Hegseth, evita que más de 1.3 millones de efectivos se vean afectados financieramente en un momento de alta tensión política.

En su cuenta de X, el periodista Nick Sortor confirmó que “las tropas estadounidenses ya RECIBIERON su paga esta semana, me confirmó un funcionario del Departamento de Guerra. ¡Trump y Hegseth cumplieron! Esto es a pesar de los esfuerzos de Chuck Schumer para BLOQUEAR a nuestros héroes para que no se les pague. ‘Gracias al liderazgo del presidente Trump, los miembros del servicio recibieron su salario de mitad de mes y sus Declaraciones de Licencia y Ganancias (LES) ahora están disponibles en myPay’, dice el funcionario”.

El cierre del gobierno

El cierre del gobierno inició el 1 de octubre, tras el fracaso de las negociaciones en el Congreso para aprobar una resolución continua de financiamiento. Esta es la primera paralización federal desde la de 35 días en 2018-2019, durante el primer mandato de Trump, y surge en un clima de polarización extrema.

Los demócratas han sido acusados por la Casa Blanca de priorizar agendas como la protección de inmigrantes indocumentados sobre la seguridad nacional, lo que ha impedido un acuerdo presupuestario.

El impacto fue profundo: miles de empleados federales han sido despedidos, y agencias como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) enfrentan recortes importantes.

En este escenario, el pago a los militares se convirtió en un punto de fricción clave. Tradicionalmente, durante un shutdown, las tropas no reciben salarios hasta que el Congreso apruebe fondos retroactivos. Sin embargo, Trump advirtió que no permitiría que "los demócratas tomen como rehenes a nuestro ejército y la seguridad de la nación".

En esa línea, el sábado, el republicano utilizó su plataforma Truth Social para anunciar: "Estoy usando mi autoridad como Comandante en Jefe para dirigir a nuestro Secretario de Defensa, Pete Hegseth, a usar todos los fondos disponibles para que nuestras Tropas SEAN PAGADAS el 15 de octubre".

En el post, el presidente detalló que había identificado fondos para cubrir los cheques, rechazando una solución legislativa dependiente del Congreso controlado por los republicanos, pero estancado por la oposición demócrata.