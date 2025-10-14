La Corte Suprema rechaza el recurso de Alex Jones contra la sentencia por difamación de $1.400 millones en el caso Sandy Hook
El presentador de InfoWars fue demandado por difamación después de que dijera que el tiroteo de Sandy Hook, que dejó 20 niños y seis adultos muertos, fue orquestado por actores de crisis.
La Corte Suprema desestimó este martes la apelación presentada por Alex Jones quien buscaba revertir su sentencia, dejando intacto el fallo por difamación de $1.400 millones contra el comentarista político por presuntamente difundir afirmaciones falsas sobre el tiroteo de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook.
En 2021, Jones fue declarado responsable de daños y perjuicios en las demandas presentadas por las familias de los niños que murieron durante la masacre.
De acuerdo a CBS News, la semana pasada Jones solicitó a la Corte Suprema una medida cautelar mientras se evaluaba la admisión de su caso.
El caso Sandy Hook
Un jurado de Connecticut, compuesto por seis miembros, determinó en 2022 que Jones debía abonar $965 millones a las familias afectadas como compensación por difamación, perjuicios emocionales y transgresiones de una ley estatal. Posteriormente, al cabo de un mes, un juez del tribunal estatal incrementó la suma con $474 millones adicionales en concepto de una sanción punitiva.
Jones afirmó en repetidas ocasiones que el tiroteo de Sandy Hook en el que murieron 20 estudiantes y seis profesores fue organizado por actores de crisis como parte de un plan para promulgar leyes más restrictivas sobre las armas.
En otra demanda interpuesta en Texas, Jones declaró que el tiroteo fue "100% real". Aún así, había tachado el juicio de Connecticut de tribunal canguro y argumentado que violaba su derecho a la libertad de expresión.
Alex Jones, una vida controversial
Alexander Emerick Jones, nacido el 11 de febrero de 1974 en Dallas, Texas, es una figura prominente en los círculos mediáticos conservadores. Ganó notoriedad gracias a The Alex Jones Show, un programa de radio sindicado que se convirtió en un centro de comentarios políticos alternativos.
- Ocupación: Locutor de radio, cineasta y empresario de medios de comunicación.
- Imperio mediático: Construyó un negocio multimillonario vendiendo suplementos para la salud, mercancía de InfoWars y documentales. Sin embargo, en 2025, los tribunales ordenaron la liquidación de los activos de InfoWars tras sus derrotas legales.
- Vida personal: Se ha casado dos veces y tiene cuatro hijos. Su hijo, Rex Jones, también ha aparecido en varios programas de InfoWars.
A pesar de las críticas generalizadas y las consecuencias legales, Jones sigue emitiendo y manteniendo un público fiel. Su influencia sigue siendo significativa en ciertas comunidades en línea, aunque sus plataformas han sido prohibidas o restringidas por muchas de las principales empresas tecnológicas.