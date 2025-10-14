Letitia James adopta un tono desafiante en un mitin con el socialista Mamdani tras la acusación en su contra

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 13 de octubre, 2025

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, reapareció este lunes en público tras ser acusada de fraude bancario y falsa declaración ante una institución financiera. Lo hizo en un mitin del candidato socialista y demócrata Zohran Mamdani, celebrado en el barrio neoyorquino de Washington Heights, donde adoptó un tono combativo ante miles de simpatizantes que la ovacionaron con gritos de “Te queremos, Tish”.

La fiscal James, rival de larga data del presidente Donald Trump, denunció la existencia de “poderosas voces que intentan silenciar la verdad y castigar la disidencia” y advirtió que se está produciendo “la descomposición de nuestra democracia”.

Aunque no lo mencionó directamente, sus palabras claramente hacían referencia al presidente Trump, quien había reclamado en varias ocasiones su procesamiento en los últimos meses.

NOW - Letitia James raises her fist to the air in first public appearance since fraud indictment. pic.twitter.com/3kEfh4c7vb — Disclose.tv (@disclosetv) October 14, 2025

“Si vienen por mí, tendrán que pasar por todos nosotros”, gritó una combativa James desde el escenario, prometiendo que “no capitulará” ante lo que describió como un intento de “armar la justicia con fines políticos”, justamente lo que los conservadores y aliados de Trump denunciaban el año pasado, cuando en plena campaña electoral llevó al presidente a juicio por presunto fraude hipotecario.

La causa judicial contra James

La fiscal James fue imputada la semana pasada por haber obtenido presuntamente una hipoteca fraudulenta para adquirir una casa en Norfolk, Virginia, en 2020. Los fiscales federales sostuvieron que el préstamo exigía residir allí al menos un año, pero que la funcionaria demócrata alquiló la vivienda a una familia, violando los términos del crédito.

La fiscal, que aún no se ha presentado ante los tribunales —su audiencia inicial será para el 24 de octubre—, calificó las acusaciones como “infundadas” y las atribuyó a la “instrumentalización” del Departamento de Justicia liderado por la fiscal general Pam Bondi. De ser hallada culpable, James perdería automáticamente su cargo, según la legislación estatal.

El caso ha ganado gran notoriedad a nivel nacional debido a que James fue, durante años, una de las principales adversarias políticas y judiciales del presidente Trump. Desde su llegada a la fiscalía en 2019, lideró la demanda civil por fraude contra el entonces empresario y sus compañías, acusándolos de inflar el valor de sus activos para obtener ventajas financieras.

Aunque un tribunal confirmó la existencia de fraude, una corte de apelaciones redujo drásticamente la multa de $500 millones con la que se castigó al presidente, declarando que violaba la prohibición constitucional de “multas excesivas”. En ese penal, al menos uno de los jueces afirmó que habría desestimado el caso por completo.